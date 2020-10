Mulheres do campo podem contratar até R$ 330 mil para investir em atividades rurais

O Banco da Amazônia, principal instituição de fomento na região Norte, já aplicou mais de R$ 112 milhões em operações de crédito com a linha Pronaf Mulher, somente em 2020, incentivando cerca de 12 mil agricultoras de toda a Amazônia Legal a ampliarem suas produções rurais.

Criado pelo Governo Federal, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) financia até R$ 330 mil para atividades como fruticultura, apicultura, avicultura e suinocultura. Além de outras atividades econômicas rurais que possuem aporte de até R$ 165 mil, e limite de R$ 5 mil para agricultura de baixa renda. Os recursos estão disponíveis no Banco da Amazônia para mulheres que lideram a produção dentro da propriedade familiar.

"O Pronaf Mulher tem como objetivo reconhecer que a mulher do campo não é mais responsável apenas em exercer o papel de dona de casa e pode, também, gerar receita para toda a família, sendo protagonista na renda do lar ", explica Alexandre Trindade, Coordenador da Agricultura Familiar, Microcrédito e MEI - Microempreendedor Individual do Banco da Amazônia.

Entre as vantagens oferecidas na linha de crédito estão taxas de juros com percentual abaixo das praticadas no mercado e condições e prazos para pagamento diferenciados.

"Para atividades de maior porte, a taxa de juros é de até 4% ao ano. Já para agricultura de baixa renda, o percentual é de apenas 0,5% ao ano", informa o coordenador do banco, que explica que o prazo para pagamento da operação é em até 10 anos sendo, destes, três de carência.

Ainda de acordo com ele, para as contratações de agricultura de baixa renda há, ainda, bônus de 25% para pagamentos na data do vencimento, fazendo com que os juros fiquem ainda menores.

Como contratar?

Para ter acesso aos recursos do Pronaf Mulher, a produtora rural precisa já exercer atividade, com renda proveniente deste fim e, usar, predominantemente, mão de obra familiar e gestão própria. A unidade rural também não pode ter mais que quatro módulos fiscais.

Entre os documentos necessários estão CPF, RG, comprovante de residência, autorizar consulta aos órgãos restritivos, cadastro ambiental rural (CAR) e Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que pode ser adquirida junto ao sindicato rural ou empresa de assistência técnica de extensão rural (Emater).

A linha de crédito pode ser utilizada para financiar atividade pecuária e agrícola, com custeio por meio de construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações permanentes. Além de aquisição de máquinas, equipamentos e outras estruturas, desde que respeitem os aspectos ambientais e o projeto seja ecologicamente sustentável.

Para saber mais sobre as linhas do Pronaf e Pronaf Mulher, acesse bancoamazonia.com.br.