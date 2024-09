Veja como o design de sobrancelha pode realçar a autoestima feminina

Realizar o design nas sobrancelhas deixou de ser apenas um procedimento estético e se tornou fundamental para elevar a autoestima feminina. A busca por um olhar mais expressivo e harmônico impulsionou o crescimento dessa prática nos últimos anos. Em um estúdio de beleza no bairro do Marco, em Belém, várias mulheres fazem essa técnica todos os dias. A proprietária do local, Ana Beatriz Salles, e uma das clientes comentam como o design nas sobrancelhas contribui para que a mulher se sinta bonita, confiante e melhore o bem-estar emocional.

Cada vez mais, as mulheres percebem que as sobrancelhas bem definidas têm o poder de transformar o rosto, realçando os traços e conferindo um ar mais jovem e de autocuidado. A técnica do design é utilizada para desenhar as sobrancelhas com foco em valorizar a face e expressão da cliente. Antes de realizar o serviço, o profissional tem que considerar a personalidade e o rosto da pessoa, inclusive medindo as proporções para definir o desenho ideal que irá valorizar os traços e a beleza.

Conforme Ana Salles, a busca pelo design é constante e cada vez mais mulheres aderem à prática. “Sempre tem uma nova cliente em busca do procedimento para se sentir mais bonita. A busca é constante. Isso é porque o nosso rosto é moldado pela nossa sobrancelha, ela faz toda a diferença. Tem muitas mulheres que chegam e falam que só se veem arrumadas se estão com a sobrancelha pronta. Só passam uma máscara para levantar e deixar os pelos no lugar. A sobrancelha é o que molda e nos faz ser mais expressiva. Mesmo que seja um design simples, já muda a pessoa. Elas falam ‘nossa, eu não imaginava que um design tão simples ia mudar totalmente o meu rosto’”, diz a designer de sobrancelhas.

Designer de sobrancelha e cliente em estúdio de beleza (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Devido à crescente demanda pelo procedimento envolvendo a sobrancelha, o mercado da beleza também foi impulsionado e várias técnicas novas surgiram. “O design da sobrancelha foi denominado assim agora. Mas todo mundo já cuida da sobrancelha há muito tempo. Antigamente falava que era só tirar uns pelinhos e também passar uma henna que já estava bom. A técnica da henna é bem antiga, mas o design da sobrancelha já é um pouco mais atual. Ele tem várias técnicas e padrões que envolvem muitos produtos diferentes e atuais no mercado da estética. Ele vem evoluindo e crescendo muito mais rápido”, ressalta Ana Salles.

A designer e esteticista explica que é possível realçar as sobrancelhas para deixá-las mais naturais ou mais chamativas, tudo depende do pedido das clientes. “Pequenos cuidados já fazem uma grande diferença no olhar. Se você passa uma henna ou se apenas faz essa remoção dos pelos que estão fora do desenho, um pelinho que seja, já muda tudo. O rosto e o humor melhoram. Dá para perceber a diferença, o antes e depois. Aqui, fazemos as sobrancelhas simples, as com a henna, as sobrancelhas com tinta, as sobrancelhas com micropigmentação e as sobrancelhas com depilação a cera”, explica Ana Salles.

Designer e cliente em estúdio fazendo a sobrancelha (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Durante os cinco anos que trabalha fazendo os designs de sobrancelha, Ana Salles percebeu que a praticidade de ter as sobrancelhas bem feitas também faz crescer a busca pelas clientes.

“Além da autoestima, que já conta muito, a questão do designer de sobrancelha ajuda na maquiagem do dia a dia. Nem sempre a mulher tem tempo para fazer a maquiagem mais elaborada. Então só de estar com a sobrancelha arrumada facilita a questão da arrumação. Fica muito mais bonito e eu acredito que auxilia na vida das mulheres que precisam se arrumar rápido ou não querem chegar atrasadas por ter que parar para fazer as sobrancelhas. Elas ficam sempre prontas”, garante Ana Salles.

Impacto na autoestima

Fazer o design na sobrancelha é um processo que exige conhecimento técnico, especializado e também artístico. Cada pessoa possui características únicas na face, que devem ser respeitadas e levadas em consideração durante a escolha do procedimento que será realizado na sobrancelha. O ideal é que os profissionais sejam capazes de criar um design personalizado, valorizando a beleza natural de cada cliente.

Cliente e designer após limpeza de sobrancelha (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Foi esse cuidado que a fez a empreendedora Maila Dias Braga escolher Ana Salles como designer. “Eu gosto de uma coisa mais natural, por isso sempre faço com a Ana. Quando estou aqui, costumo fazer a limpeza da sobrancelha. Não gosto de henna, pois, como uso meu cabelo com uma cor bem clara, tem henna que não fica com uma cor natural. Mas sempre que a sobrancelha está limpa e desenhada é bem mais fácil para o dia a dia”, conta.

Quando se trata do bem-estar, beleza e autoestima, Maila ressalta que não saberia ficar muito tempo sem estar com as sobrancelhas bem feitas. “Quando eu estou sem o design, me sinto totalmente diferente. A minha sobrancelha tem bastante falhas, então tento estar com elas sempre arrumadas para não ter como perceber. Quando eu passo o procedimento com ela, as falhas são preenchidas. Isso melhora bastante a minha autoestima. Eu, com certeza, ia ter dificuldade no meu dia a dia se não fosse pelo design. Eu já faço há muito tempo. Desde a primeira vez que fiz gostei muito. Eu não consigo ficar sem ela estar feita por muito tempo”, diz Maila.

Cliente durante limpeza da sobrancelha (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Ao cuidar das sobrancelhas, as mulheres podem expressar a personalidade e a confiança. Por isso, sempre é necessário fazer o procedimento com profissionais que entendam da prática e garantam qualidade no que é feito. Maila diz que já ouviu muitas mulheres citando que fizeram a sobrancelha com alguém inexperiente. Devido a isso, ainda tem medo de realizar novamente o designer.

“A gente escuta muita gente falando tanto dos pontos negativos quanto dos positivos. Bom, eu acho que quando as pessoas falam de uma maneira negativa é porque não procuraram a profissional certa. Por exemplo, a henna tem várias maneiras de serem feitas e é necessário escolher a melhor para si. Tem muita gente que faz de uma maneira mais natural e outras não. Então, eu acho que não tem como não gostar. Quando as pessoas não gostam, acredito que seja mais devido ainda não terem encontrado quem soubesse fazer conforme seu gosto”, esclarece Maila.