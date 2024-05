Miss junina tem preparo intenso para o período do São João

Com a chegada de junho, vêm também as aclamadas festas de São João, repletas de trajes coloridos, comidas deliciosas, músicas animadas e brincadeiras tradicionais. Enquanto alguns aproveitam essa época apenas por diversão, outros participam de competições, que ocorrem durante todo o mês, com quadrilhas e concursos de misses juninas. Esses eventos exigem meses de preparação física e psicológica intensa, envolvendo também muito amor.

Quem atesta tudo isso é a bailarina e professora de dança Keyla Barros, que tem dedicado quase toda sua vida à paixão pela dança e por São João. Ela tem 29 anos de idade e há 26 participa de concursos e apresentações de quadrilhas juninas “Já fui brincante, miss, rainha, noiva e até já representei o Pará em outros estados”, conta. Ela diz que já levou o São João paraense a Tocantins, Ceará, São Paulo e Maranhão, além de se apresentar em diversos municípios dentro do Pará. Keyla fala que existe um preparo muito pesado por trás de tanta dedicação:

"A gente começa a se preparar desde março até junho. É uma preparação física, mas também psicológica. A gente ensaia a coreografia, especificamente a de São João, no mês de maio, que é o pré São João, para os concursos que vão começar em junho. Geralmente a gente ensaia duas ou três horas com o coreógrafo, mas também ensaia sozinha depois, então, ao todo, são quatro horas de ensaio por dia”.

Miss junina, Keyla Barros, é bailarina e professora de dança. (Igor Mota / O Liberal)

Além disso, a dançarina concilia estudos e trabalho com os ensaios e as apresentações e não mede esforços para participar da quadrilha Balão de Ouro, grupo junino do qual faz parte: “Eu moro na Cidade Velha, e a Balão de Ouro é no bairro Mangueirão, então, para eu ensaiar, eu tenho que cruzar a cidade duas vezes na semana”, relata Keyla.

A miss enfatiza que é o amor que sustenta seu ofício: “São João é minha vida. A gente sai do trabalho oito horas da noite, e no outro dia, dança seis, sete horas da manhã. Tem vezes que a gente sai do concurso e vai direto para o trabalho. São João, para quem participa, é muito amor. Os trajes são muito caros, tem estilistas envolvidos, costureiras, coreógrafos, pessoal de apoio e é um custo que a gente tem que trabalhar muito para suprir, não tem patrocínio, não”.

Keyla Barros tem 29 anos e se dedica ao São João desde os 3 anos de idade. (Igor Mota / O Liberal)

O segredo está na dedicação, diz preparadora

A coreógrafa de eventos e professora de educação física Vânia Vitty, de 43 anos, possui vasta experiência em concursos de beleza e dança, tanto como participante quanto como preparadora. Entre os concursos em que esteve envolvida, estão o Morena do Tchan e o Rainha das Rainhas 2009. Segundo a educadora física, o preparo para uma miss junina deve começar no mínimo com dois meses de antecedência.

"O preparo físico é super importante, pois ele que vai determinar também seu desempenho na coreografia. Os treinos aeróbicos garantem mais preparo cardiorespiratório, ou seja de fôlego, e a musculação dá força para determinados movimentos. A metodologia que passo para minhas candidatas é baseada na dedicação, foco e determinação. É preciso estar preparada para todas as emoções, seja ela qual seja", pondera.

Para Vânia, os principais elementos de uma boa apresentação em um concurso de miss junina são "carisma, expressão corporal e precisão nos movimentos. A apresentação precisa ser dinâmica e ter desenvoltura: começo, meio e fim. Trabalho muito em cima do tema, para passar verdade aos jurados. Diria que é o carro chefe é uma coreografia bem elaborada e que impacte o público", opina. Ela destaca, por fim, que a realização de um ensaio geral antes do evento, com simulação no palco e uso das roupas e acessórios que serão usados no dia, é fundamental.

Keyla Barros, miss junina e membro da quadrilha Balão de Ouro Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal

Alimentação balanceada é essencial

A nutricionista esportiva e clínica Débora Melo, de Belém, ressalta a importância da hidratação e de inserir boas fontes de carboidratos de índice glicêmico mais alto na dieta durante o período de treino para uma boa apresentação junina, mas alerta para que os alimentos não sejam pesados.

"Ótimas sugestões são batata doce, arroz, pão 100% integral e frutas, como banana ou melancia. É ideal manter uma boa ingestão proteica com ovos e carnes magras, além de evitar frituras, gorduras e fast food. Manter a média de mais de dois litros de água para não desidratar também é fundamental", avalia.

Já no dia do evento, ela recomenda que "dependendo do horário do evento, não comer excessivamente no almoço para não fazer a digestão durante a apresentação, pois o nosso organismo fica mais lento neste processo. Não se deve comer nada de diferente do habitual. Evite alimentos gordurosos, fritura e com muita fibra", orienta.

Eva Pires, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade.