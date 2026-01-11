Mulher morre em acidente de moto na avenida João Paulo II, em Ananindeua

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (11/1) na avenida João Paulo II, próximo à Rua da Pedreirinha, sentido São Brás, no bairro Guanabara, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na garupa de uma motocicleta, segurando uma televisão de 32 polegadas, quando o condutor perdeu o controle ao passar por uma curva e os dois foram arremessados na pista. Uma outra pessoa ficou ferida.

Uma guarnição do 30º Batalhão (30º BPM) da Polícia Militar se deslocou ao local e confirmou o episódio. O motociclista, identificado apenas como Gabriel, foi socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O estado de saúde dele é desconhecido. A mulher morreu no local.

Mulher que morreu em acidente do moto na João Paulo II carregava uma televisão (Ivan Duarte/ O Liberal)

Ainda conforme a PM, a suspeita é de que, como havia chovido no trecho, a via molhada possa ter contribuído para que o sinistro acontecesse. Moradores relataram que as vítimas estariam em alta velocidade antes de sofrerem o acidente.

Após o ocorrido, um outro motociclista, que também passava pelo mesmo trecho, perdeu o controle da moto em que estava. Ele sofreu apenas escoriações e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o encaminhou para uma unidade de saúde.

A Polícia Científica também foi comunicada sobre o sinistro e realizou a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil com relação ao caso e aguarda retorno.