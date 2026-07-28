TER · 03 NOV 2026Assine
TER · 03 NOV 2026
Edição impressaAssine
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

ACESSIBILIDADE

MPF recomenda ao Inep garantia de Libras na Prova Nacional Docente após denúncias

Medida busca assegurar acesso completo de candidatos surdos à avaliação, após denúncia e questionamento sobre inviabilidade alegada pelo instituto

O Liberal

28 de julho de 2026 às 19:15

( Foto: Foto: pixelshot, via Canva )

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no Pará, recomendou que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) assegure aos candidatos surdos ou com deficiência auditiva acesso integral ao conteúdo da Prova Nacional Docente (PND) em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa surge após uma denúncia da Associação de Surdos de Altamira, Xingu e Transamazônica (ASAXT), que alegou a recusa do Inep em oferecer a tradução completa da prova para Libras na edição de 2026.

Conforme a denúncia, o Inep ofereceu outros recursos de acessibilidade para 2026, mas não a tradução integral da prova. O instituto justificou a decisão alegando inviabilidade técnica e financeira para disponibilizar a videoprova em Libras para as 21 áreas da PND, dentro do prazo de organização da edição deste ano.

MPF questiona justificativa do Inep

O MPF, contudo, questiona a alegação de inviabilidade. O procurador da República Sadi Flores Machado, responsável pela recomendação, argumenta que o próprio Inep já utiliza um recurso similar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que dispõe de videoprova em Libras desde 2017. Para o órgão, não há justificativa razoável para a exclusão desse tipo de recurso na PND.

Um dos pontos centrais levantados pelo MPF é que, para muitos surdos, a Libras é a primeira língua, com o português sendo aprendido como segunda. O órgão avalia que oferecer apenas a prova escrita em português, sem a tradução integral para Libras, pode dificultar a compreensão das questões e colocar esses candidatos em situação de desigualdade.

Propostas do MPF para garantir acessibilidade

Para sanar o problema, o MPF apresentou duas alternativas ao Inep, buscando assegurar o acesso completo dos candidatos surdos à avaliação:

  • Ampliação da videoprova: Atender a todos os candidatos surdos com inscrição homologada para esse formato. O conteúdo da prova objetiva é apresentado em vídeo por um tradutor-intérprete de português e Libras, com previsão de registro em Libras também para provas escritas ou discursivas.
  • Disponibilização de tradutores e intérpretes: Caso a videoprova não seja viável, que tradutores e intérpretes de português e Libras estejam presentes durante a aplicação do exame. Esses profissionais deverão traduzir todo o conteúdo da prova, e não apenas orientações gerais, permitindo que o candidato solicite a tradução de trechos específicos sempre que precisar.

Atualmente, conforme as informações da recomendação, o atendimento previsto inclui apenas orientações gerais e um tempo adicional de 60 minutos. Para o MPF, essas medidas, por si só, não garantem que o candidato surdo tenha acesso adequado a todo o conteúdo da avaliação.

Prazos e possíveis ações legais

A PND está agendada para 20 de setembro de 2026, com reaplicação em 18 de outubro. Após receber a recomendação, o Inep terá um prazo de dez dias para informar ao MPF se acatará ou não as medidas propostas. Posteriormente, o instituto deverá apresentar, em 15 dias corridos, detalhes sobre as providências adotadas.

Se a recomendação não for atendida, o MPF poderá recorrer à Justiça. Entre as possíveis ações estão pedidos de anulação de etapas com irregularidades e ressarcimento de candidatos prejudicados.

A redação de O Liberal entrou em contato com o Inep para solicitar esclarecimentos sobre a recomendação do MPF e as medidas de acessibilidade previstas para a PND de 2026 e aguarda retorno do instituto.

Assuntos relacionados

inep
mpf
ministerio publico federal
enem