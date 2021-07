Morre o primeiro prefeito de Parauapebas, Faisal Faris Mahmoud Salmen Hussain

A população de Parauapebas terá um final de semana de luto pelo falecimento de Faisal Faris Mahmoud Salmen Hussain, o primeiro prefeito do município do sudeste paraense. O político faleceu na noite de sexta-feira (23), aos 68 anos. Faisal foi chefe do Executivo de Parauapebas logo após a emancipação do município, no período de 1989 a 1992. O velório do líder político ocorre na Câmara de Vereadores do município, ao longo da tarde do sábado (24).

Em nota de pesar pelo falecimento do político, a Prefeitura de Parauapebas relembra que em sua atuação, Faisal deixou um legado de obras e serviços. Nascido na cidade de Agudos (SP), Faisal é filho de pais libaneses, e antes da política se dedicou à medicina. A atuação dele como médico pediatra é lembrada por muitos parauapebenses, especialmente por quem residia na cidade na década de 1980.

Faisal também foi eleito deputado estadual, período em que representou a região de Carajás. Ainda na nota de pesar, a Prefeitura de Parauapebas lamenta a perda de “um grande líder político”, e decreta três dias de luto oficial.