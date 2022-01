Morre o poeta amazonense Thiago de Mello aos 95 anos

O poeta e tradutor brasileiro Thiago de Mello, morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, aos 95 anos, de acordo com o D24AM.

As informações sobre a morte de Thiago de Mello são desconhecidas. O escritor Sérgio Freire, foi quem contou sobre o ocorrido no Twitter, com a frase “Partiu o poeta Thiago de Mello”.

O velório será realizado no Centro Cultural Palácio Rio Negro, na Avenida Sete de Setembro, 1546, Centro, em Manaus (AM), com o horário a confirmar.

Thiago de Mello é um dos poetas mais respeitados do país, reconhecido como um ícone da literatura regional. Ele nasceu em Porantim do Bom Socorro, município de Barreirinha interior do Estado do Amazonas, no dia 30 de março de 1926.

Ele possui obras traduzidas para mais de 30 idiomas.

O governo do Amazonas decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do poeta Thiago de Mello, nesta sexta-feira, 14.