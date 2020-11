Liberal Mobiliza é tema de webinário sobre inovação e exemplo de adaptação

O Liberal Mobiliza, projeto do Grupo Liberal que debate o desenvolvimento sustentável na Amazônia por meio de ondas de comunicação, foi um dos cases de sucesso apresentados na manhã desta quarta-feira (26), em mais um webinário (seminário on-line) da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e da Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER). Nesta edição, o objetivo foi retratar a capacidade de inovação e reinvenção do meio, diante dos desafios do mercado anunciante e do cenário da covid-19.

O Grupo Liberal foi o único representante da região Norte na programação, realizada nos dias 25 e 26, com a participação de outros grandes veículos de comunicação, como Folha de S. Paulo (SP), Estadão (SP), Gazeta do Povo (PR), Editora Globo (RJ), revista Pais&Filhos (SP) e Jornal Correio (BA). De acordo com o diretor de Marketing do Grupo Liberal, Rodrigo Vieira, que apresentou o case no webinário, o Liberal Mobiliza foi um grande exemplo de adaptação ao formato virtual diante da pandemia.

"O desafio pela covid-19 veio quando nós estávamos fechando a primeira onda de comunicação do primeiro trimestre do projeto, com a realização de um summit. Transformamos o evento em virtual e foi uma decisão muito feliz, porque proporcionou a chance de pessoas de outras cidades e estados participarem das discussões, ampliando o alcance do projeto", comentou.

A iniciativa foi lançada em março deste ano e já conta com três fases, sempre trimestrais. A primeira abordou um tema urgente, que são as possibilidades de destinação final de resíduos sólidos em Belém, Ananindeua e Marituba, uma vez que o aterro sanitário que atende esses municípios vai encerrar as operações de recebimento de resíduos em maio de 2021. A segunda fase destacou a reciclagem. E a terceira, que ainda está em execução, aborda a degradação ambiental.

Essas temáticas são debatidas por meio de conteúdos cross media e cross content, contando com a participação de diferentes agentes da sociedade, nos veículos de comunicação do Grupo Liberal, como os jornais impressos O Liberal e Amazônia, o portal OLiberal.com (com material também na plataforma LibPlay) e na Rádio Liberal FM (97,5).

"Fomentar debates com a sociedade, utilizando a credibilidade dos nossos veículos, com conteúdos que se complementam. As pessoas têm acesso a artigos ou reportagens nos jornais impressos com QR Code direcionando para uma área especial do projeto no portal, com podcast, websérie, conteúdo adicional, além de programetes e entrevistas na rádio", detalhou Rodrigo Vieira.

Surgimento do projeto

A ideia do Liberal Mobiliza surgiu a partir da parceria entre o Grupo Liberal com a agência de comunicação Temple Comunicação e com a empresa Guamá Tratamento de Resíduos, responsável pela operacionalização do aterro sanitário de Marituba. A diretora da Temple Comunicação, Cleide Pinheiro, comentou que a iniciativa consegue abordar os temas transversais de forma bem satisfatória.

"Com uma qualidade e com uma frequência muito boa. O que fica perceptível é ter um produto cross media que entrega na rádio, na internet e no impresso a qualidade de abordagem que gostaríamos de ver o tema sendo tratado", comentou Cleide. "O leitor/internauta/ouvinte quer ver sendo discutido temas que importam para o seu dia. Veio para ficar. Um projeto de comunicação que nos enche de orgulho".

O diretor executivo da ANJ, Ricardo Pedreira, citou a produtividade entre a divulgação dos cases. "Esses webinários são para troca de experiências para melhores práticas dos jornais associados. Um projeto como o Liberal Mobiliza pode ser exemplo para que outros jornais aprendam, talvez não com a mesma questão, a interação entre mídia, sociedade, Estado e iniciativa privada".