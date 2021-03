Calculadora de carbono (CO2) mostra o quanto você polui o ar; experimente

O projeto Liberal Mobiliza, realizado pelo Grupo Liberal, com o apoio da Vale e da Guamá Tratamento de Resíduos, acaba de ganhar uma nova ferramenta: a calculadora de carbono (CO2). Já disponível no portal OLiberal.com/mobiliza, ela possibilita que você descubra o quanto de carbono emite com atividades simples do dia a dia.

Experimente abaixo:

Como neutralizar o seu carbono Emissão de CO 2 por consumo de combustível Veículo movido a: Escolha um veículo Álcool Gasolina Diesel Gás Natural Ônibus utiliza Diesel Km por mês Mês tCO 2 Ano tCO 2 Rotas: Emissão de CO 2 por consumo de energia elétrica Escolha a região Escolha a região Amazonas, Amapá ou Roraima Outros estados no Brasil Kw por mês Valor da conta em R$ Mês tCO 2 Ano tCO 2 Emissão de CO 2 por consumo de gás de cozinha Botijão/Mês Gás encanado m3/Mês Mês tCO 2 Ano tCO 2 Emissão de CO 2 total Compensação por ano árvores por ano Toneladas de Carbono/ano tCO 2 APOIO REALIZAÇÃO

Por meio de perguntas, a plataforma calcula as emissões de CO2 geradas a partir de atividades cotidianas, como consumo de energia elétrica, transporte, e consumo de gás de cozinha. Ao final, o valor é convertido no número de árvores que são necessárias plantar para compensar as emissões.

“O Liberal Mobiliza foi criado justamente para dialogar com toda a sociedade sobre questões que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável”, explica Rodrigo Vieira, diretor de Marketing do Grupo Liberal. “E cada vez mais a gente está propondo implementar recursos que tornem esse diálogo mais rico, mais interessante, mais estimulante”, pontua.

A calculadora chega para somar ao projeto e estimular, ainda mais, a sustentabilidade. “É a chance que você tem de personalizar sua atuação em relação ao meio ambiente e ver de que maneira você pode rever hábitos ou compensar possíveis danos que você causa à natureza", diz Rodrigo.

Michel Psaros, gerente de TI do Grupo Liberal, que participou da implementação da nova calculadora, comenta a versatilidade da ferramenta. “O design foi concebido e implementado para oferecer a melhor experiência aos usuários, em todos os dispositivos”, explica ele.

Lançado em março de 2020, o Liberal Mobiliza está na quarta fase, na qual aborda a temática do carbono neutro. Com conteúdos cross media e cross content, o debate conta com a participação de diferentes esferas da sociedade. Os materiais do projeto são publicados quinzenalmente nos jornais impressos O Liberal e Amazônia, em OLiberal.com e na rádio Liberal FM.

“Precisamos fomentar sempre o despertar da consciência de preservação do meio ambiente”, ressalta Aurélio Oliveira, gerente de Marketing do Grupo Liberal. “É mais uma oportunidade para buscarmos repensar atitudes e mensurar o impacto do consumo em nossas rotinas diárias. O planeta precisa de ajuda e não podemos mais ignorar as consequências da degradação ambiental, isso afeta diretamente o futuro das próximas gerações”, pontua.