Você sabe o que são as queimadas urbanas?

- O engenheiro ambiental, Diego Crispim, de 34 anos, reside no bairro do Guamá, em Belém, e afirma que, no bairro, os principais impactos ambientais ocasionados pelas queimadas urbanas surgem com o agravamento da queima de caroço de açaí, a queima de fios de cobre e a limpeza de terrenos baldios por meio do fogo. Ele explica que as queimadas urbanas são consideradas por legislação federal crimes ambientais com responsabilização de reclusão de um a quatro anos com pagamento de multa. E entre os principais danos ambientais, constata-se desde a emissão de gases poluentes atmosféricos, o que pode piorar a qualidade do ar; os danos ao patrimônio público ou privado por causa de incêndios e o aumento ou agravamento de doenças respiratóriasd devido a gases ou partículas nocivas.

- O consultor projetista na área de Saneamento, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, Igor Cavalcante, destaca que as queimadas urbanas são muito comuns na cidade de Belém e elas ocorrem principalmente pela necessidade da população de se livrar de seus resíduos, seja pela ineficiência do sistema público de coleta em um evento específico ou de forma corriqueira, seja por falta de conhecimento e informação desse sistema. Ele enfatiza ainda que essa prática é enquadrada como crime ambiental e traz diversos impactos negativos tanto às pessoas, a partir de diversos problemas de saúde, quanto ao meio ambiente, com possível contaminação de solos, águas superficiais, águas subterrâneas, poluição atmosférica além de configurar um possível foco de incêndio.

- Para o engenheiro ambiental, David Ferreira, que é doutorando em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Pará, as queimadas urbanas são atividades em que a própria população costuma atear fogo em restos de materiais orgânicos e inorgânicos, muitas das vezes, em terrenos baldios ou não, muitas das vezes próximos até de residências. Esse tipo de atividade é muito prejudicial para a população já que alguns materiais liberam para a atmosfera o monóxido de carbono, que é muito prejudicial para as vias respiratórias das pessoas, principalmente, pessoas mais idosas e mais crianças.