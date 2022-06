MMA Sport Club: Xingu Fight 9 agita a cidade de Porto de Moz

A Cidade de Porto de Moz irá receber no dia 09 de julho a 9ª edição do evento de MMA Xingu Fight que irá acontecer no ginásio Chico Cruz a partir das 20h com grandes lutas de MMA com destaque para a luta principal do evento que será entre os atletas Josiran Brito Contra Naldo Guerra

Xingu Fight 09

01-Matheus Jardim "Formiguinha" Vs Rodinei Pinheiro "Kakaroto"

02- Jefte Brilhante Vs Ederson Cardoso "Bidão"

03- Leandro Pereira "V3" Vs Adenilton Pimentel "Niltinho"

04-Benedito Azevedo Vs Evailson Felix "Sombra"

05- Derinaldo Guerra Vs Josiran Brito

Nocaute na violencia 37 neste sábado em Belém

Neste sábado (25) irá acontecer a 37ª edição do evento que irá acontecer a partir das 15h na sede do Pará Club que fica localizando na Travessa Lomas Valentinas nº 1507 com as atrações dos DJ Márcio Lins e Agatha.Informações (91) 9816-07929

Atleta do UFC Zarah Fairn treinando em Belém

A atleta francensa Zarah Fairn esta em Belém fazendo a sua preparação na equipe Team Figueiredo e afiando seu Muay Thai com Joriedson Reis "Fein"para a sua próxima luta no UFC que será no UFC Fight Night 209 que irá acontecer em Paris na França.

Jake Paul anuncia data da luta contra Tommy Fury

Jake Paul já sabe quem será o seu próximo adversário no Boxe. A estrela das redes sociais anunciou que vai enfrentar Tommy Fury. O duelo está programado para o dia 6 de agosto, no tradicional Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

Bellator 282 com cinco brasileiros em ação

Programado para acontecer nesta sexta-feira (24), em Connecticut, nos Estados Unidos, o Bellator 282. Na luta principal da noite, o atual campeão peso-médio da organização, Gegard Mousasi, vai fazer mais uma defesa de cinturão, dessa vez contra o invicto Johnny Eblen.

O Bellator 282, além de Leandro Higo, vai contar com outros quatro brasileiros em ação, todos no card preliminar com Maycon Mendonça,Ilara Joanne,Killys Mota e Fábio Aguiar.