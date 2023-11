Missa do Grupo Liberal deste domingo aborda o tema da santidade

A missa do Grupo Liberal, realizada na manhã deste domingo (5), aludiu ao Dia de Todos os Santos, comemorado pela Igreja Católica no dia 1º de novembro. Durante a celebração, o padre Cláudio Pighin falou sobre a vocação da santidade, que seria para todos.

Para o celebrante, frente aos problemas enfrentados pela sociedade atual, a busca pela santidade ajudaria todos a viverem melhor. “Essa mística é muito importante em uma sociedade como a nossa. Sem isso, a gente se sente um pouquinho perdido. Veja aí todas as confusões no mundo, as guerras. Se nós contemplássemos a santidade de cada pessoa, talvez a gente entenderia melhor o outro”, disse.

O padre Cláudio Pighin explicou sobre o que seria a santidade. “Santo é quem se preocupa que os irmãos e as irmãs possam viver juntos, de maneira caritativa, solidária. O santo quer testemunhar essa presença de Deus na nossa vida”, afirmou.

“Portanto, essa vocação da santidade é muito importante. A Igreja, celebrando o Dia de Todos dos Santos, quer lembrar todas essas figuras importantes na história humana, para mostrar como precisamos nos deixar envolver pela chamada de Deus, pela presença de Deus na nossa vida”, pontuou.

Padre Cláudio Pighin celebrou a missa do Grupo Liberal deste domingo (5) (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O religioso relembrou o Sermão da Montanha, presente no Evangelho de Mateus, para ajudar a compreender a santidade, que todos nós poderíamos perseguir. “A santidade é caracterizada pelas bem-aventuranças, que são os sinais da presença de Deus entre nós. No Sermão sobre a Montanha, Jesus fala para o povo simples, pobre, oprimido, indefeso e marginalizado, proclama para eles a boa notícia sobre o Reino de Deus. Por isso, os proclama felizes, porque Deus age para tirá-los da condição desumana. É essa perspectiva de salvação que proporciona a grande felicidade e santidade”, concluiu.

A missa do Grupo Liberal é aberta ao público e ocorre todos os domingos, às 11h, na sede da empresa, localizada na avenida Rômulo Maiorana.