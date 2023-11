Missa do Grupo Liberal deste domingo (12) aborda o tema comunhão com Deus

O padre Cláudio Pighin celebrou a missa na sede do jornal O Liberal, na manhã deste domingo (12), e disse que, às vésperas de concluir o ano litúrgico, as pessoas devem estar vigilantes para poder receber Jesus. Durante a celebração, o padre falou sobre a vocação, compromisso e vigilância, que seriam para todos.

“A palavra de Deus chama a atenção de como temos que sempre vigiar para poder receber Jesus na nossa vida. Ninguém sabe quando Ele vem, nem a hora e o dia”, afirma.

Para o celebrante, as pessoas devem ser vigilantes constantemente. Essa vigilância consiste no compromisso cristão verdadeiro. “É um compromisso pessoal que caracteriza a nossa vida de cristãos o tempo todo, e que vai em direção a ajuda dos outros também”, pontuou.

“Promover os outros, promover a vida. A vida em abundância. Porque acolher Deus na nossa vida é acolher a vida”, complementa.

O religioso relembrou a parábola das Dez Virgens aguardando o Noivo, presente no evangelho de Mateus, para ajudar a compreender que todos devem estar preparados para seguir o compromisso com Deus. Nessa parábola as virgens representam os membros da Igreja e o Noivo representa Cristo.

O padre pondera que não adianta ser um ‘cristão de aparência’, mas que “o compromisso pessoal de ser cristão não se pode alugar, não se pode dar para ninguém. Ele pertence à própria pessoa”, frisa. Ele destaca, ainda, que ser um cristão de aparência, por exemplo, é quando há a seguinte atividade: ser batizado, fazer a primeira comunhão e, depois disso, ir a Igreja ou a missa apenas quando se quer. Para o religioso, isso caracteriza o compromisso com a vida material e não espiritual.

Quando o membro entende que participar daquilo que compõe o Reino, ajudar aqueles que necessitam fazendo caridade ou simplesmente estendendo a mão, e seguir a Cristo são algumas características que determinam o Compromisso com Deus. É o que diz o padre.

“Se comprometer a viver o testemunho de Jesus: primeiro vou para a missa, ajudo o outro que está precisando e somente depois faço aquilo que são de meus interesses pessoais” finaliza.

A missa do Grupo Liberal é aberta ao público e ocorre todos os domingos, às 11h, na sede da empresa, localizada na avenida Rômulo Maiorana.