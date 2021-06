Marituba vai vacinar professores do ensino fundamental II na próxima semana

Na próxima semana, com datas e horários a serem divulgados, Marituba, na Região Metropolitana de Belém, vai seguir a vacinação contra a covid-19 em professores da rede municipal. Dessa vez, o calendário terá como público específico os que trabalham no ensino fundamental II.

Antes, nesta sexta-feira (04), será o segundo dia consecutivo de vacinação para professores do ensino fundamental I. Das 8h às 12h e das 14 às 17h, na escola Nossa Senhora do Rosário, no Centro. É necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS, último contracheque e declaração da escola em que trabalha.



Neste feriado (03), no primeiro dia de vacinação para professores do fundamental I, tomaram a primeira dose representantes de dez escolas da rede municipal. “Estamos obtendo êxito, apesar do feriado prolongado, não vamos parar o cronograma elaborado pela Secretaria de Saúde”, observou o gerente da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau), Rafael Corrêa.



Uma programação cultural também integrou essa nova etapa da vacinação. Foi o VacinaShow, iniciativa para valorizar os artistas do município para comemorar com arte o avanço da aplicação das doses. Na manhã desta quinta-feira, se apresentaram a Banda da Casa da Cultura e integrantes da Companhia Municipal de Ballet de Marituba.



A professora Elenilce Costa, que esteve entre os imunizados neste feriado, destacou a evasão escolar como resultado da pandemia. O número de alunos dela diminuiu de 26 para 12 estudantes. “Essa diminuição de alunos se deu pelo contexto da pandemia. Estou com esperança de que após a vacinação possamos voltar a trabalhar numa rotina normal”, disse.



Escolas de Marituba cujos professores serão vacinados nesta sexta:



8h às 12h

1. Escola Dr. Alcântara

2. Escola Santa Tereza D’Avila

3. Escola Dona Mora Guimarães

4. Escola Nadéia Guimarães

5. Escola Santa Lúcia

6. Escola Pimpolho

7. Escola Nazaré Costa

8. Escola Eládio Soares

9. Escola Dolores Martins

10.’Escola Benedito Bezerra Falcão

11. Gracinda Peres

12. Maria do Carmo

13. Miguel Lacerda

14. Mundo mágico

15. Nossa senhora da Paz

16 . Portal do Saber

17. Tania Matos



14h às 17h

1. Escola Inácio R. da Cunha

2. Escola Maria de Fátima

3. Escola Padre Romeu Pires Borges

4. Fazendinha

5. Escola do Rosário

6.Geracina Begot

7. Perpétuo Socorro

8. Padre Marcos

9. Alegria do Saber

10. Celia astral

11. Cordeirinho

12. Eldamidas Lopes

13 . Frei Galvão

14. Raquel de Queiroz

15. Santa Rita

16. São José