Marituba vai vacinar professores da educação infantil e educação especial até quarta

O município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, vai seguir, nesta terça-feira (01), pelo segundo dia consecutivo, com a vacinação contra a covid-19 em professores que atuam na educação infantil e na educação especial.

Representantes de 20 instituições de ensino devem ser vacinados com a primeira dose, das 8h às 12h e das 14h às 17h, dependendo do cronograma agendado, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), localizado na rodovia BR 316, Km 13, no Centro. Confira o cronograma desta terça:

Horário: 8h às 12h

1. E.M.E.F. Suely Falcão (POLO)

2. E.M.E.F. Inácio Rodrigues da Cunha

3. E.M.E.F. Maria de Fátima

4. E.R.C. Centro Educacional Dinâmico

5. E.M.E.F. Cora Tereza

6. E.M.E.F. Miguel Lacerda da Silva

7. E.M.E.F. Gracinda Peres

8. E.M.E.F. Santa Lúcia

9. E.M.E.F. Parque das Palmeiras

10. E.M.E.F. Doutor Alcântara



Horário: 14h às 17h

1. EMEIF Associação Beneficiente Luz e Vida

2. EMEIF Associação Pais e Mestres do Centro Educacional Luiz Pires

3. EMEF Benedito Bezerra Falção

4. EMEIF Célia Astral

5. EMEIF Centro Educacional Alegria do Saber

6. EMEIF Centro Educacional Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

7. EMEI Creche Lar Criança Esperança

8. EMEI Creche Menino Deus

9. EMEI Creche São Francisco

10. EMEI Creche Diácono Francisco de Assis Gonçalves



Para se imunizar, o profissional que trabalha no município deverá ir até o Iesp portando RG, CPF, Cartão SUS, último contracheque e uma declaração da escola em que trabalha. Posteriormente, os outros grupos de profissionais da educação serão convocados.

Nesta segunda (31), professores de outras 20 instituições foram vacinados, de manhã e à tarde. Esse calendário encerra na quara-feira (02), com a vacinação de profissionais de mais 14 unidades de ensino. Confira o calendário da quarta:

Horário: 8h às 12h

1. EMEI Creche Jardim dos Pardais

2. EMEI Creche Beija-Flor

3. EMEF Miguel Lacerda

4. EMEF Deus Seja Louvado

5. EMEF Dinâmico

6. EMEF Dolores Martins Ribeiro

7. EMEI DR. Marcello Cândia

8. EMEF Eládio Soares

9. EMEIF Espaço de Conveniência Educar

10. EMEIF Espaço Integrado Anjinhos do Saber



Horário: 14h às 17h

1. EMEIF Sistema de Ensino Eli Bastos

2. EMEIF Geracina Begot Granhen

3. EMEI José Felipe Santiago

4. EMEF Júlia Freire de Souza

5. EMEIF Mundo Mágico

6. EMEIF Pequenos Brilhantes

7. EMEIF Pimpolho

8. EMEI Pobres Servos da Divina Providência – Creche Paz

9. EMEIF Professora Nazaré Costa

10. EMEIF Raquel de Queiroz

11. EMEIF Sistema de Ensino Sementes do Amanhã

12. EMEIF Sistema de Ensino Tânia Matos

13. EMEIF Teodorico Aleixo

14. Escola Cordeirinho

Outros grupos



Além dos professores, o município de Marituba segue imunizando pessoas dos grupos prioritários definidos pelos planos nacional e estadual de vacinação em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 12h.



Fazem parte do grupo a ser imunizado durante esta semana pessoas com idade entre 18 a 59 anos que tenham alguma comorbidade; doenças crônicas; deficiência permanente grave; além de grávidas e puérperas (com ou sem comorbidade).