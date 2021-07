Marituba vacina população com 31 anos nesta sexta-feira (23)

A Prefeitura de Marituba vacina contra a covid-19 pessoas com 31 anos, sem comorbidades, nesta sexta-feira (23). A vacinação ocorre no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), após o horário de almoço, das 14h às 17h.

Para a imunização, a pessoa que faz parte do público-alvo deve comparecer ao IESP, portando os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba.

No próximo sábado (24), Marituba realiza uma 3ª chamada para a imunização de pessoas com idade entre 40 e 49 que perderam a primeira dose da vacina.

Já na próxima terça-feira (27), será a vez da população nascida em 1991 receber a primeira dose do imunizante contra a covid-19.