Marituba vacina adultos de 41 e 40 anos nesta sexta

Nesta sexta-feira (01), Marituba, na Região Metropolitana de Belém, aplica a primeira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas nascidas em 1980 e 1981 (41 e 40 anos). Das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR-316, no Centro. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

No sábado (03), o município vai realizar um mutirão em todas as unidades municipais de saúde, com foco na aplicação da segunda dose no horário das 8h às 12h. “O mutirão visa imunizar, principalmente, idosos com idade entre 60 a 64 anos. Temos um grande quantitativo de idosos nessa faixa etária e a ação pretende diminuir o tempo de espera deles nos postos”, informou o diretor da Vigilância em Saúde, Orlando Soares Junior.

Já no domingo (04), a prefeitura realiza uma segunda chamada para pessoas com idade entre 40 e 49 anos que perderam a primeira dose. Também das 8h às 12h e 14h às 17h, no Iesp. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

Durante a semana, as unidades de saúde seguem imunizando, das 8h às 12h, pessoas com idade entre 18 a 59 anos que possuam alguma comorbidade, doenças crônicas, deficiência permanente; além de idosos; grávidas; puérperas; profissionais da educação; e rodoviários.

Nesta quinta (01), foi aplicada a primeira dose em adultos nascidos em 1978 e 1979 (43 e 42 anos). Até a tarde desta quinta, Marituba aplicou 34.707 doses, sendo 26.888 da primeira e 7.819 da segunda.

Unidades de saúde para vacinação:

UBS Decouville – Rua Antônio Maria de Brito, 10

UBS Nossa Senhora da Paz – Rua da divisa S/N

Usf José Coelho – Rua da sagre S/N

USF Haifa Gabriel – Rua Antônia Armando S/N

USF Betânia – passagem Cametá S/N

USF riacho doce – Rua dos Navegantes S/N

USF São João – Rua João Marinho S/N

USF São Francisco – Rua da cerâmica S/N

USF Nova Marituba – lot. imperial S/N

USF Adalúcio calado – praça Jarbas passarinho S/N

USF Uriboca – Rua do Uriboca.

USF União – Rua São Francisco S/N

USF Bela Vista – Rua São José S/N

USF Santa Lúcia – Rua Alfredo calso, pass 20 de setembro, 08

USF Celina Lameira – Rua São Francisco S/N

USF Santa Clara – Rua Paula Roberta S/N

USF Cristiano Torres – Rua Boulevard das Águas S/N

USF PRS. José Arimatéria – Av. Sete de Setembro S/N

USF Manoel Paiva – Trav. 8º – Quadra 8, 13 (Agrovila São Pedro).