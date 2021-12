Marituba segue com vacinação fixa em dois pontos nesta terça

Nesta terça-feira (7), a população vacinável de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, segue com a vacinação para as três doses da vacina. Os imunizantes disponibilizados são Astrazeneca, Pfizer e Coronavac.

A vacinação estará disponível 24 horas no Hospital Augusto Chaves, na rodovia BR-316, e de 14h às 17h no prédio da Vigilância em Saúde de Marituba, no bairro Dom Aristides; das 13h às 16h.

Público alvo: 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais; 2ª dose para quem recebeu a primeira dose até o dia 29 de setembro; 3ª dose para quem tem 18 anos ou mais e que tenham recebido a 2ª dose até 5 de julho; 3ª dose para imunossuprimidos com 28 dias da aplicação da 2ª dose; e terceira dose para profissionais da saúde.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)