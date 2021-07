Marituba agenda para dia 27 a vacinação de pessoas com 30 anos

O município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, agendou para terça-feira (27) a 1ª dose da vacina contra a covid-19 para pessoas de 30 anos completos sem comorbidades. Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Estado do Pará (Iesp), na rodovia BR-316, Km 13 - bairro Centro. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba.

O calendário da 1ª dose por faixa etária parou na sexta-feira (23), quando foram imunizadas pessoas de 31 anos completos sem comorbidades. No sábado (24), o município fez a terceira chamada de 1ª dose para pessoas de 40 a 49 anos. Na sexta, o diretor da Vigilância em Saúde de Marituba, Thiago Santana, avaliou que a vacinação segue um bom ritmo no município e adiantou os próximos cronogramas.

“Nós estamos em um ritmo muito bom, seguindo sempre o calendário estipulado pelo Estado. Por isso, enquanto tiverem doses, vamos continuar vacinando”, disse. "Na quarta-feira (28), será realizada uma repescagem para pessoas entre 39 e 35 anos e, na quinta-feira (29), será feito o mesmo método, para a faixa etária de 34 a 30 anos”, disse.

De segunda a quinta, também segue a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 12h, podendo haver necessidade de agendamento. Público-alvo nas UBS: pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (para mães com crianças de até um ano), idosos, profissionais da educação e rodoviários.