Vazamento em frigorífico: clima é de calmaria no dia seguinte ao acidente

Nossa equipe de reportagem esteve nesta manhã de terça-feira (13) no Frigorífico JBS, em Marabá, onde ontem ocorreram dois vazamentos de amônia. O clima no local era de aparente calmaria, com pouco movimento de veículos e praticamente nenhum movimento de funcionários. A reportagem não foi autorizada a entrar, mas, na portaria, foi informada de que o setor de produção da empresa estaria paralisado.

A informação que se confirmou hoje, já tinha sido adiantada pela Polícia Civil no registro de ocorrência divulgado na segunda-feira (12). De acordo com as informações fornecidas pelo delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional da corporação, técnicos de uma empresa com sede em Goiânia (GO) estão sendo aguardados para realizar os reparos necessários. “A empresa encontra-se com sua produção suspensa até a resolução do problema. Perícias foram solicitadas para se verificar a causa do vazamento”, diz o relato que ressalta ainda não ter havido óbitos em decorrência do acidente.

Ainda segundo o registro da ocorrência, a Polícia Civil entrou em contato com os setores jurídicos e de manutenção da empresa. Após colher as primeiras informações, o mais provável é de que o vazamento tenha começado após uma falha no sistema de válvulas ou na calibração do no sistema de refrigeração por amônia.

A Prefeitura de Marabá foi procurada pela reportagem sobre quais medidas estão sendo tomadas junto à empresa, como se dará a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária ou mesmo se os funcionários estão sendo acompanhados. No entanto, o Executivo municipal disse por meio da Assessoria de Comunicação que não vai se pronunciar sobre o assunto. Já na JBS, até a conclusão desta reportagem, nenhum porta-voz foi indicado para falar com a nossa equipe.