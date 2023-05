Vacina contra a gripe é ampliada e vai atender mais pessoas

O público-alvo da campanha de vacinação contra a Influenza, em Marabá, no sudeste do Estado, foi ampliado. Desde a última semana, pessoas com idade a partir de seis meses de ida podem ser imunizadas cona o vírus da gripe.

A técnica de enfermagem Cristiane Camarota, de 46 anos, foi uma das que chegou cedo à unidade de saúde, assim que soube da campanha de vacinação pelas redes sociais, na última quarta-feira (17). Moradora do bairro Amapá, ela procurou atendimento na Unidade Básica de Saúde Pedro Cavalcante. “Independente de qualquer vacina, é muito importante para a imunidade. É essencial todo tipo de vacina. É importante para todos nós, para toda a humanidade, é importante a vacina para a saúde de todos”, pontua.

Na UBS Jaime Pinto, no bairro Belo Horizonte, a dona de casa Lucília Castro também aproveitou a oportunidade para colocar a saúde em dia. Ela também soube pela televisão e conta que todos os anos aguarda a campanha para tomar vacina. “Desde 2004, que eu tomo a vacina e me sinto muito bem porque eu trabalhava em uma área indígena. Então, tinha que tomar. Daí, eu não deixei mais de tomar. É muito importante, porque hoje em dia as gripes estão cada vez mais fortes. Então, com a vacina, a gente pode até gripar, mas a gente não tem tanto aquele problema de gripe. Acho muito importante e bom seria se todo mundo, idosos, crianças e adultos tomassem também”, ressalta a dona de casa.

A campanha, iniciada no último mês de abril, contemplou primeiramente os grupos prioritários. Atualmente, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Marabá estão abastecidas com os imunizantes. Para ser vacinado, basta apresentar documento de identificação, cartão SUS e cartão de vacinação. As salas de vacinação das unidades de saúde funcionam sempre de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

“Não tem contraindicação e não dá nenhum tipo de reação adversa. Os grupos prioritários continuam sendo imunizados, principalmente gestantes, puérperas, hipertensos, diabéticos, idosos, todos podem procurar as UBS para tomar a vacina para aumentar a imunidade”, explica a enfermeira Marly Maltarolo, da UBS Jaime Pinto. “A mãe já traz o bebê de seis meses para vacinar, aproveita e já toma a vacina da Influenza. Se tiver outras crianças em casa, pode trazer todos os filhos, vem mãe, pai, todo mundo da família para tomar a vacina”.

A gripe é uma doença que, em alguns casos, pode levar a óbito. Por isso, a Diretora da Atenção Básica da SMS, Sabrina Acyoly, destaca a importância da vacinação, principalmente nessa época do ano. “Esse período que nós estamos, o período que findam as chuvas e inicia o verão, é um período sazonal de síndromes gripais, onde pode circular o vírus da Influenza. A gente precisa estar todo mundo prevenido. É através da imunização. A gente convida toda a população a procurar as unidades básicas de saúde. Todo o público que é alvo da campanha que procure as unidades”, explana a diretora.