Siderúrgica abre vagas de trabalho para pessoas com deficiência

Um processo seletivo pretende escolher 25 pessoas com deficiência para ter a chance de atuar no mercado da siderurgia, como operador mantenedor. A seleção é parte integrante do Projeto Crescer, desenvolvido pela Sinobras, indústria do ramo que há mais de 15 anos tem atividade em Marabá, sudeste do Estado. Pela iniciativa, os selecionados farão um curso oferecido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Após passarem por todas as fases da seleção, os candidatos terão a oportunidade de integrar o quadro de colaboradores da empresa.

“Essa capacitação reforça o nosso compromisso de contribuir com o crescimento do país por meio das pessoas. Apoiar a qualificação e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, contribui com a sustentabilidade de talentos e diversidade da nossa gente ousada e que faz acontecer”, ressalta Kellen Andrade, Coordenadora de Desenvolvimento Humano do Grupo Aço Cearense, ao qual pertence a Sinobras.

Para participar do curso de operador mantenedor, os interessados deverão passar por algumas etapas que serão realizadas na sede do SENAI de Marabá, localizada na Folha 31, Quadra especial, Lote especial, sem número, núcleo Nova Marabá. Nos dias 26 e 27 de junho, no horário das 9h às 12h e 14h às 17h, os interessados poderão fazer a inscrição no curso. No ato da inscrição, devem ser apresentadas cópias dos documentos de comprovação de escolaridade, carteira de vacinação atualizada (inclusive com imunização contra a covid-19), currículo atualizado e laudo médico que comprove a deficiência declarada. O processo seletivo acontecerá nos dias 28 e 29 de junho, e o resultado e as próximas etapas do processo serão divulgados no dia 3 de julho, na sede do SENAI.

As disciplinas serão ministradas por facilitadores do SENAI e as aulas serão realizadas nos ambientes pedagógicos da instituição. Nos dois meses finais da formação, os alunos passarão por treinamento prático na SINOBRAS para conhecerem de perto o processo de produção da empresa. Ao final do treinamento, os participantes receberão certificado avalizando as 480 horas de curso, que será ministrado no período de sete meses.

Sobre a Sinobras

Com sede administrativa e operacional instalada no Distrito Industrial de Marabá, a Sinobras, siderúrgica do Grupo Aço Cearense, tem uma capacidade produtiva de 380 mil toneladas de aço por ano. Em plena expansão, a Sinobras investe na ampliação da sua capacidade produtiva, que passará a ser de 880 mil toneladas de aço anualmente, conforme anunciado no site da siderúrgica. A sustentabilidade também é uma marca que levou a empresa ao status de maior recicladora das regiões Norte e Nordeste, produzindo aço com 70% de sucata e 30% de ferro-gusa líquido.