SAE CTA: Dezembro Vermelho chega à rede de saúde de Marabá

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Marabá, setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta semana a uma vasta programação para a campanha Dezembro Vermelho. As ações buscam debater e promover conscientização a respeito do vírus HIV, da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, conhecida como Aids, e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). O tema de 2023 é “Precisamos falar sobre HIV/Aids: Prevenir é um ato de amor”.

A abertura foi na última sexta-feira, 1º de dezembro, data em que é celebrado o Dia Mundial de Combate ao HIV/Aids. Na abertura, o I Seminário HIV/Aids trouxe ao público a temática “O cuidado com as pessoas vivendo com HIV na rede de atenção à saúde”, cuja discussão foi voltada aos profissionais de saúde, acadêmicos da área e público em geral. A programação teve início às 8 horas e encerrou às 17 horas, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas do Pará (Facimpa), na Nova Marabá.

No seminário, foram explorados assuntos diversos, como os protocolos de prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes; os serviços prestados pelo CTA; a importância do atendimento e aconselhamento humanizados; saúde mental e outros assuntos relacionados.

No último domingo (3), as equipes do CTA estiveram na feira coberta do bairro Laranjeiras, das 8 horas às 14 horas, oferecendo serviços de testagem para HIV, Sífilis, Hepatites B e C, distribuição de preservativos e aconselhamento especializado. A mesma ação será disponibilizada no próximo sábado (9), na Praça da Liberdade, das 8 horas às 18 horas; no dia 10, na Feira da Folha 28, das 8 horas às 14 horas; e dias 16 e 17, no Partage Shopping Marabá, das 10 horas às 20 horas.

A campanha “Dezembro Vermelho” é desenvolvida em todo o território nacional desde 2017, quando foi instituída por lei no Brasil. O principal objetivo é articular ações e debates a respeito do vírus HIV e da Aids, além de outras IST’s. “Nós aproveitamos a oportunidade para convidar a população de Marabá e região para participar não só desta campanha, mas também se envolver nas atividades do CTA e ficar atenta às programações com pontos de testagem e distribuição de preservativos, que ocorrem em várias oportunidades no ano. E, como o próprio tema da campanha deste ano define, prevenir é um ato de amor”, comenta Katiane Chaves, gerente do CTA.

Para além da campanha, os cuidados com IST’s, testagem rápida e distribuição de preservativos acontecem de segunda a sexta-feira, na sede do CTA, no núcleo Marabá Pioneira, próximo ao Hospital Materno Infantil, das 8 horas às 17 horas. Além disso, o CTA dispõe também de Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) – que é o uso de medicamentos antes da exposição ao vírus – e Profilaxia Pós-Exposição (PEP) – voltada para quando a pessoa pode ter sido exposta à infecção, como em casos de violência sexual, relação sexual desprotegida e acidente ocupacional.