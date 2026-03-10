Rio Tocantins sobe e desaloja famílias em Marabá

O cenário de tranquilidade que marcou o início do ano em Marabá, sudeste do Estado, deu lugar à ações de emergência nas últimas 48 horas. Após um final de fevereiro atípico e sem registros de desabrigados, o "inverno amazônico" começou a mostrar força ontem (9), quando o Rio Tocantins atingiu a marca de 10,15 metros acima do nível normal — uma subida repentina de 28 centímetros em menos de 24 horas.

A situação é agravada pela pressão do Rio Itacaiunas, que na mesma medição registrou 10,74 metros, represando as águas e elevando o risco de inundações nas áreas baixas da cidade.

A escalada do nível fluviométrico foi veloz. Em apenas 11 dias, o Tocantins subiu mais de três metros, rompendo a cota de alerta de 9 metros no dia 7 de março. Até o fechamento desta reportagem, a Defesa Civil Municipal confirmou a remoção de 18 famílias nos bairros Amapá, Filadélfia, Bela Vista e no núcleo Marabá Pioneira.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Marcos Norat, todas as famílias atendidas encontram-se na condição de desalojadas. “As 18 famílias foram encaminhadas para casas de parentes e amigos. Diferente dos 'desabrigados', que dependem de alojamentos públicos, esses cidadãos conseguiram suporte em suas redes de apoio, mas precisaram abandonar seus imóveis devido ao risco iminente", explica Norat.

A operação de retirada contou com o apoio logístico do Corpo de Bombeiros Militar, que disponibilizou caminhões para o transporte de móveis e pertences.

Apesar do susto, a Defesa Civil afirma que o município está preparado. O plano de contingência, elaborado no final do ano passado, previa uma cheia tardia, como a que ocorre agora em março.

Embora abrigos públicos ainda não tenham sido montados na cidade, a prefeitura garante que a estrutura está pronta para sair do papel. Segundo a coordenação, o órgão tem capacidade de montar até 100 unidades habitacionais temporárias por dia, distribuídas em 15 pontos estratégicos, caso o número de famílias sem destino aumente.

O volume de chuva registrado nas últimas 24 horas superou os 25 milímetros, alimentando as cabeceiras da Bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia. Nesta terça-feira (10), o nível do Rio Tocantins variou pouco e marcou 10,31 metros. No entanto, há um sinal de esperança no horizonte meteorológico: a previsão aponta para uma estabilidade das chuvas nos próximos dias.

Contudo, a Defesa Civil alerta que a estabilidade no céu não significa recuo imediato do nível das águas. Devido à imensa área da bacia (quase 1 milhão de km²), o escoamento das águas vindas de outros estados ainda pode manter os níveis em ascensão por algum tempo. A orientação para os moradores de áreas ribeirinhas é de vigilância total e contato imediato com os canais oficiais em caso de infiltrações ou avanço das águas. Para comunicação de situações de emergência, a Defesa Civil municipal disponibiliza o telefone (94) 99173-7173.