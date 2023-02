Rio Tocantins chega ao maior nível desde o início do inverno

O Rio Tocantins, um dos que banham Marabá, no sudeste do Estado, encerrou essa semana com a marca de 8,45 metros acima do nível considerado normal. Por isso, a régua fluviométrica da Sessão Fluvial do 52º Batalhão de Infantaria de Selva tem sido monitorada pelas autoridades locais.

Este é o maior nível registrado nesse inverno e tem sofrido influência das fortes chuvas que caem sobre a região desde o fim do ano de 2022. A marca preocupa, pois, à medida em que o Rio Tocantins se aproxima dos 9 metros acima do nível normal, a água começa a invadir vários pontos da cidade e famílias inteiras precisam deixar suas casas para morar em casas de parentes ou nos abrigos provisórios dsponibilizados pela Prefeitura de Marabá.

De acordo com a Defesa Civil, famílias que vivem em áreas propensas a alagamentos vêm sendo cadastradas desde o ano passado, tanto da zona urbana quanto da zona rural do município. “Fomos nas áreas mais baixas, que são as que têm mais possibilidades de inundar e trabalhamos antecipadamente. Sabemos quantas famílias serão afetadas quando o rio atingir 9 metros, quando o rio atingir 10 metros, e assim sucessivamente”, explica Marcos Andrade, coordenador da Defesa Civil municipal, em entrevista ao Correio de Carajás.