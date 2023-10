Reunião define últimos detalhes de segurança para o Círio de Marabá

Uma reunião realizada ontem (10) entre a Diretoria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá, no sudeste do Estado, e órgãos de segurança tratou dos detalhes sobre o esquema de segurança que será empregado na realização do evento, que acontece no próximo fim de semana. O encontro aconteceu no Comando de Policiamento Regional (CPR II), na Folha 30, núcleo Nova Marabá.

“Hoje foi a parte final do planejamento da segurança, do translado das romarias rodoviária, motorromaria e da peregrinação principal em Marabá, onde todos os órgãos de segurança e de trânsito são envolvidos e possam estar presentes de forma organizada, juntamente com a coordenação do evento”, explicou o coronel PM Dayvid Sarah, comandante do CPR II. “Esse encontro foi realizado para que a gente esclarecesse dúvidas e para que todas as instituições saiam daqui com tudo alinhado para que o trabalho de segurança atenda à proteção não só da diretoria, mas também do público que acompanha as peregrinações”.

Em Marabá, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré acontece sempre no terceiro domingo de outubro, uma semana após o evento realizado em Belém. Em 2023, a romaria chega à 43ª edição e a diretoria da festa espera superar o público do ano passado, que foi de aproximadamente 100 mil pessoas. “Queremos fazer o maior Círio que ocorreu em Marabá, mas precisamos que toda a festa ocorra da melhor forma e com segurança para todos. Nosso maior objetivo é celebrar a fé na Virgem de Nazaré, vamos fazer isto sem riscos”, disse o bispo Dom Vital Corbellini. Para a sequência de romarias e considerando o tamanho do público, estão envolvidos, além da Polícia Militar, o Exército Brasileiro, os departamentos estadual e municipal de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Segurança Patrimonial e Guarda Municipal.

“Para os devotos, a gente faz as recomendações que são consideradas rotineiras para esse tipo de evento, como evitar ir sozinho, ter sempre uma garrafa de água em mãos, já que as altas temperaturas também são inimigas, e não deixar pertences expostos, principalmente, telefone celular”, orientou o coronel Dayvid, explicando que já houve em anos anteriores prisões de bandos de outros municípios que foram flagrados com aparelhos celulares roubados no Círio de Marabá.

Círio Fluvial

A forte relação do marabaense com os rios Itacaiúnas e Tocantins e a grande comunidade pesqueira que vive no município fazem do Círio Fluvial uma das pela população. No entanto, como outubro é tradicionalmente um período de estiagem, sua realização depende da vistoria do Corpo de Bombeiros. “Nós percorremos todo o trajeto desde o embarque no porto das mangueiras, para verificar profundidade, possíveis obstáculos no caminho, e constatamos que há condições de segurança para a realização para romaria”, afirmou o coronel QOBM Pinheiro, comandante do 5º Grupamento Bombeiro Militar. “A gente frisa que toda embarcação que vai acompanhar a imagem peregrina precisa estar regularizada. Os pilotos devidamente habilitados, a embarcação precisa respeitar a sua lotação máxima e, o mais importante, que os barcos tenham coletes salva-vidas em número suficiente e condições de uso”, recomenda.

Todos os anos, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré conduz dezenas de embarcações, partindo do Porto das Mangueiras, na Nova Marabá, e desembarcando na rampa da Colônia Z30, já na Marabá Pioneira. Neste 43º Círio de Marabá, a romaria pelas águas acontece no próximo sábado (14). Já no domingo (15), logo às 6h, uma missa celebrada na catedral diocesana, no núcleo Marabá Pioneira, dá início à principal romaria do Círio de Marabá. Às 7h, os fiéis iniciam a caminhada que vai pela Rodovia BR-230, a Transamazônica, sentido à Nova Marabá, até a Paróquia Santuário, na Folha 16.