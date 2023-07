Procon de Marabá alerta para novo golpe que usa o nome da instituição

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Marabá (Procon) veio a público esta semana fazer um alerta à população. Criminosos têm utilizado o nome da instituição para aplicar um novo golpe que tem levado inúmeros consumidores a registrar reclamação junto ao órgão nas últimas semanas. Na prática criminosa, pessoas jurídicas são informadas por e-mail que um consumidor teria registrado queixa no Procon sobre o serviço prestado pela empresa.

Na mensagem, vão informações como razão social, CNPJ, endereço da empresa e a determinação que o reclamado compareça em até 10 dias à sede do Procon para ter mais informações. O e-mail contém ainda um link que promete levar o representante da empresa aos detalhes do registro de notificação. O problema é que, ao clicar no link, a vítima pode ser hackeada e ter várias das suas informações roubadas, como explica a coordenadora do órgão, Zélia Lopes. “Nenhum Procon no Brasil envia link para você acessar aleatoriamente. Ao clicar em um endereço suspeito, a pessoa pode ter toda a sua vida financeira e pessoal comprometida. A gente alerta e tem batido na tecla: Procon não envia link algum. Fica o alerta para a população marabaense. Tudo o que você receber mandando acessar um link, não só do Procon, desconfie. Não forneça dados em links por e-mail, mensagem ou WhatsApp”, alerta.

O acesso eletrônico às informações do Procon acontece por meio de um sistema unificado nacionalmente, que só é disponível para quem possui um cadastro na base de dados e apenas para que as partes envolvidas tenham acesso aos processos. Quando não há esse cadastro na base de dados, a notificação é realizada de maneira presencial com o processo impresso. “É simples. Recebeu o e-mail? Delete, não abra. Esse é o procedimento correto. Que a população fique alerta quando receber qualquer conteúdo que mande acessar qualquer link, seja de banco, de órgão público, qualquer cadastro que não tenha sido feito previamente. Sem medo de errar, é golpe”, reitera a coordenadora.

Golpes estão cada vez mais comuns

Segundo dados levantados pela empresa de cibersegurança Kaspersky, o brasileiro foi o alvo mais visado no mundo em folpes aplicados pelo meio digital. No total, foram 76 mil tentativas de fraudes deste tipo no país. Em geral, as informações roubadas são usadas em outras fraudes financeiras, como compras online e criação de contas falsas, por exemplo. Na avaliação da empresa, essas práticas passaram a ser ainda mais comuns desde a pandemia de covid-19, quando serviços online se tronaram ainda mais populares.

Serviço

PROCON Marabá

Endereço: Rua 5 de Abril, 978, Marabá Pioneira

Horário de funcionamento: 8h às 14h

Telefone de contato: (94) 98137-5603

Email: procon.maraba@procon.pa.gov.br