Prefeitura de Marabá anuncia concurso para Guarda Municipal

A Prefeitura de Marabá, no sudeste do Estado, oficializou a instituição da Comissão de Trabalho Temporário responsável pela organização do Concurso Público nº 001/2026. O foco central do certame é o provimento de cargos efetivos para a Guarda Municipal de Marabá (GMM).

O anúncio foi feito pelo prefeito Toni Cunha (PL), em seu perfil nas redes sociais. A medida, oficializada via decreto, marca o início formal do planejamento administrativo para o reforço das ações de segurança na cidade. A comissão será presidida pela procuradora municipal Kellen Noceti Servilha Almeida e conta com a participação estratégica de inspetores e guardas da própria corporação, além de membros da administração municipal.

A partir da publicação do decreto, a comissão tem um prazo de 120 dias para apresentar um relatório conclusivo que trará os principais pontos do concurso, entre eles o quantitativo exato de vagas a serem disponibilizadas, o estudo detalhado do impacto financeiro e a distribuição de cargos por secretarias e autarquias (com foco na GMM).

Uma vez concluída esta etapa, o município estará apto a contratar a banca examinadora (empresa especializada, fundação ou autarquia) que será responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas.

O decreto estabelece também regras para garantir a lisura do processo. Membros da comissão estão terminantemente proibidos de se inscrever no concurso ou de possuírem vínculos (como sócios ou professores) com cursos preparatórios na área. No entanto, como forma de reconhecimento pela responsabilidade técnica na condução do concurso, o decreto autoriza gratificações sobre os vencimentos dos membros da comissão.

Sobre o trabalho da Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Marabá exerce papel importante no apoio à segurança pública, fiscalização de trânsito e proteção do patrimônio público nos núcleos da cidade. Para os candidatos, o concurso deverá seguir o padrão de carreiras policiais, exigindo provas escritas, exames de aptidão física e avaliação de títulos.

Apesar de ainda não haver confirmação do salário a ser pago aos novos guardas, a reportagem de O Liberal conferiu editais anteriores e verificou que vencimentos iniciais previstos eram de R$1.839,39 no certame mais recente. Este valor é referente aos salários pagos sem gratificações.