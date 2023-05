Pontal recebe título de utilidade pública da Alepa

O Pontal Instituto Cultural celebra o reconhecimento concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), que deu à entidade o título de utilidade pública. O Pontal tem realizado um importante trabalho de produção e fomento à cultura e no apoio aos artistas de Marabá e da região sudeste paraense. O título de utilidade pública foi sugerido pelo deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT), que ressaltou a importância do Instituto para a cultura paraense, sobretudo no interior do estado.

"Foi uma grande satisfação ter apresentado o projeto de lei que reconheceu a associação como utilidade pública estadual. A organização tem um papel fundamental na promoção da cultura. É uma honra contribuir para o reconhecimento de uma instituição tão importante para a sociedade paraense", disse o deputado. Para a produtora cultural Deize Botelho, diretora da Tallentus Amazônia, o trabalho realizado Pontal tem contribuído para a consolidação da entidade no cenário da produção artística e cultural da região. "O Pontal tem sido referência na promoção da arte e da cultura. Através de iniciativas inovadoras, tem apoiado os artistas e transformado a cena cultural. Este reconhecimento é merecido e mostra a importância do trabalho realizado pelo Instituto", relatou.

A Associação dos Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará, Pontal Instituto Cultural, nasceu em 1998 e, durante muitos anos, atuou na sede do Galpão de Artes de Marabá (Gam). Diversas expressões culturais foram contempladas e este tornou-se um ponto de cultura de referência em gestão de redes de cooperação cultural na região sudeste do Pará, reconhecida por meio de títulos e prêmios concedidos pelo Ministério da Cultura do Brasil, Instituto Itaú Cultural, Governo do Estado do Pará, dentre outros parceiros atuantes nas esferas estadual e nacional.

Inicialmente intitulada Associação dos Artistas Plásticos de Marabá, seu nome foi alterado em 2011, com o propósito de ampliar o raio de ação, incorporando linguagens como artes visuais, fotografia, gravura, instalação, desenho, pintura, arte digital e audiovisual, entre outras categorias. O nome Pontal remete-se ao ponto de encontro dos Rios Itacaiunas e Tocantins que exibem suas diferentes águas em harmonia com a comunidade pioneira da cidade de Marabá.

Mais recentemente, no final do último mês de abril, o Pontal Instituto Cultural reelegeu por unanimidade sua nova diretoria e conselheiros fiscais em uma assembleia geral extraordinária, realizada em Marabá, no sudeste do Estado. Atual presidente, o artista visual Marcone Moreira foi reconduzido ao cargo para mais um mandato de dois anos. Moreira destacou a importância da continuidade do trabalho realizado nos últimos anos e agradeceu aos associados pela confiança no seu empenho em favor das ações de fomento da arte. "Estamos muito felizes com a recondução da diretoria e com a confiança depositada em nosso trabalho. Agradecemos aos associados pela união e pelo reconhecimento do nosso esforço em prol da cultura e da arte na região", afirmou o artista.

A nova diretoria do instituto inclui ainda o artista visual Antonio Botelho como vice-presidente, o fotógrafo Ederson Oliveira como tesoureiro e o produtor cultural Jairon Gomes como secretário, integrando no conselho fiscal, novos associados e também veteranos na trajetória da associação.

Serviço

Com galeria de arte, atelier comunitário, salas de oficinas e biblioteca, o Instituto Cultural Pontal, fica localizado Avenida 2000, Quadra 93, Lote 16b, no bairro Belo Horizonte, em Marabá. O Pontal também possui polo administrativo em Canaã dos Carajás, na Avenida Liberdade, bairro Centro. Nas redes sociais, o perfil é @pontalinstitutocultural.