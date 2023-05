Nova ponte sobre o Rio Itacaiúnas começa a sair do papel em junho

Obra bastante aguardada pela população de Marabá, no sudeste do Estado, a construção da nova ponte sobre o Rio Itacaiúnas deve começar já em meados do próximo mês de junho. O anúncio foi feito pelo secretário de Viação e Obras Públicas do município, Fábio Moreira, durante visita técnica realizada na última semana aos locais onde ficarão as cabeceiras da nova travessia.

“O maior benefício será na mobilidade da população entre dois dos mais populosos núcleos da cidade. Nós temos hoje em Marabá um trânsito muito saturado, até porque o município está em uma posição muito estratégica, cortado por três importantes rodovias, duas delas federais. Então é passagem praticamente obrigatória até de veículos pesados todos os dias”, analisa o secretário.

Atualmente, quem mora ou precisa trafegar entre os números Nova Marabá e Cidade Nova, separados pelo Rio Itacaiúnas, conta com apenas uma ponte como travessia de pedestres, ciclistas e veículos. Essa ponte também é a que dá continuidade à rodovia BR-230, a Transamazônica, sobre o rio e já se mostra insuficiente para o volume de tráfego. “Pensando nisso, para que essa nova ponte não se torne a primeira opção de travessia para veículos pesados, a gente planejou que ela fosse instalada em outro local. Ainda será uma ligação da Nova Marabá com a Cidade Mova, mas de uma maneira mais urbana, que não sai diretamente na rodovia e que vai dar ao usuário duas opções, a depender de para qual bairro ele vá, em ambos os núcleos”, explica Moreira.

O Consórcio Ponte Itacaiúnas, composto pela Construtora AGaspar S.A. e a Arteleste Construtora Ltda, foi o vencedor da licitação e está em fase de mobilização de pessoal, montagem de canteiro e detalhes burocráticos que fazem parte desse trâmite inicial. No local que deve receber as cabeceiras da ponte no núcleo Cidade Nova, equipes da Prefeitura já trabalham na preparação do solo para o início dos trabalhos de construção da ponte. “Nesse contrato, está licitada apenas a ponte. Os acessos serão feitos em outra licitação. Neste primeiro momento, cabe ao município a execução das obras complementares, como aterramento, terraplanagem, acessos, para execução da ponte. Esse trabalho já foi iniciado pelo município. Além de todas as desapropriações que foram feitas e as famílias indenizadas”, conclui o secretário.

O comerciante Lauder Pereira não conteve a curiosidade e esteve pessoalmente conferindo o início das obras. Para ele, que vive há mais de 20 anos no bairro Belo Horizonte, essa é a realização de um sonho. “Olha, eu acho que aqui vai ser algo extraordinário. Eu mesmo estou em uma ansiedade grande. A gente, que precisa trafegar pela ponte, precisa ver o horário para poder ir, porque senão você vai gastar uma hora, duas horas no trânsito”, relata Lauder. “Então, se você não marcar o seu horário de ir na Nova Marabá, fica difícil. E com esse acesso aqui eu creio que a gente vai gastar cinco minutos para chegar ao outro lado”.

O advogado Ivaldo Alencar também só enxerga vantagens na instalação de uma nova ponte. Ele mora na Nova Marabá, mas precisa ir com frequência ao Fórum, que fica no núcleo Cidade Nova, e sente na pele as dificuldades da travessia entre os dois núcleos. “A gente passa diariamente aqui, nessa ponte, e o fluxo de veículos varia muito. Por exemplo, pela manhã, entre as sete e oito e meia, o fluxo é muito grande. Esse é um horário que eu prefiro evitar, sempre que posso. Do meio-dia em diante, o fluxo também é muito grande. Então, complica demais o trânsito. Sem falar quando acontece algum acidente na ponte. Aí, ninguém entra e ninguém sai”, lamenta o advogado.

O motorista Édice Pantoja é um entre tantos trabalhadores que ganham a vida no trânsito e que têm a esperança de que a obra melhore a trafegabilidade na cidade. “É um trajeto complicado. Porque por mais que a gente tente evitar determinados horários para fugir do engarrafamento, nem sempre o trânsito está fluindo bem. Os acidentes também são frequentes e aí para toda a cidade. Mas a gente espera que essa ponte venha para melhorar”, disse o motorista.

O projeto

A nova ponte terá 524 metros de comprimento, com 12 metros de largura, sendo 1,85 metro de faixa de passeio. O prazo total para execução do projeto, previsto no contrato, é de 20 meses. Desses, um mês dedicado à mobilização, 16 meses para a execução da obra e três meses para os trâmites finais.

Todo o projeto de construção da nova ponte está orçado em R$109 milhões. Deste total, R$50 milhões será o aporte financeiro do Governo do Estado do Pará, viabilizado por meio de um convênio. À prefeitura de Marabá, caberá a manutenção das demais despesas, R$59 milhões, destinados exclusivamente para a construção da ponte, como também os serviços de infraestrutura nas vias de acesso até a cabeceira da ponte nas duas margens do rio.

Ainda segundo o que prevê o projeto executivo, o acesso para a nova ponte na Nova Marabá será pela Transamazônica, pela lateral do 4º Batalhão de Polícia Militar. Já o acesso para a cabeceira da ponte na Cidade Nova será pela Avenida 2000, no Bairro Belo Horizonte.