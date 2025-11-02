Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Marabá chevron right

No Dia de Finados, visitantes reclamam das condições de cemitério em Marabá

Visitantes foram surpreendidos com rejeitos aos montes; prefeitura afirma que o cemitério passou por limpeza

Tay Marquioro
fonte

População afirma que a falta de limpeza é constante durante o ano (Tay Marquioro/O Liberal)

Saudade e indignação foram os sentimentos que marcaram o Dia de Finados para muitos visitantes do Cemitério da Saudade, um dos maiores em Marabá. Em meio à intensa movimentação de famílias que estiveram no local, sobraram reclamações sobre as condições de um dos maiores e mais antigos cemitérios do município, especialmente o acúmulo de lixo entre os túmulos.

Em diversas alas do cemitério, o acúmulo de resíduos é flagrante, contrariando a tradição de preparação do espaço para a data. Visitantes foram surpreendidos com rejeitos aos montes, em várias áreas, desrespeitando a memória dos que descansam no local.

Entre os visitantes, encontramos Valber Costa. O técnico de enfermagem aproveitou o dia nublado para visitar a sepultura do pai, morto há quatro anos e se disse impressionado com as condições do cemitério. “A gente sabe que o cemitério passa por uma limpeza, uma organização maior para o Dia de Finados, mas esse ano parece que ficou um pouco mais abandonado. Tem muito lixo, muitas folhas, galhos pelo chão”, conta.

Já a servidora pública Raíssa de Souza, que esteve no Cemitério da Saudade para visitar os túmulos dos avós, afirma não ter se surpreendido com a situação. De acordo com ela, fora da data comemorativa, o cemitério fica largado a própria sorte. "A sepultura dos meus avós está sempre limpa porque quem faz essa conservação somos nós, né? É a família. Mas no caminho até lá a gente vê muita sujeira. Mas é assim que fica o cemitério no resto do ano mesmo”, afirma. “A limpeza que costumam fazer aqui é para o Dia de Finados, mas parece que esse ano não fizeram”.

O que diz a prefeitura

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da prefeitura de Marabá, que informou que, por meio do Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM), realizou um trabalho de preparação dos cemitérios públicos para este Dia de Finados, que incluiu roço, pintura, reparos e manutenção. No Cemitério da Saudade, este serviço contou com o apoio de 40 detentos que cumprem regime semiaberto, além de 30 agentes de conservação, divididos em três equipes.

“Vale ressaltar que vários jazigos possuem grades e outras divisórias que impedem a limpeza total, cujos familiares começaram a limpar depois da finalização do serviço das equipes, promovendo acúmulo de lixo, restos de folhagens e podas”, diz a prefeitura em nota. Apesar disso, a administração municipal garante que, após as homenagens póstumas, o trabalho de limpeza será retomado na segunda-feira (3), em todos os cemitérios públicos do município, na zona urbana e zona rural.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marabá

dia de finados

cemitério público
Marabá
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda