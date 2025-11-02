No Dia de Finados, visitantes reclamam das condições de cemitério em Marabá

Saudade e indignação foram os sentimentos que marcaram o Dia de Finados para muitos visitantes do Cemitério da Saudade, um dos maiores em Marabá. Em meio à intensa movimentação de famílias que estiveram no local, sobraram reclamações sobre as condições de um dos maiores e mais antigos cemitérios do município, especialmente o acúmulo de lixo entre os túmulos.

Em diversas alas do cemitério, o acúmulo de resíduos é flagrante, contrariando a tradição de preparação do espaço para a data. Visitantes foram surpreendidos com rejeitos aos montes, em várias áreas, desrespeitando a memória dos que descansam no local.

Entre os visitantes, encontramos Valber Costa. O técnico de enfermagem aproveitou o dia nublado para visitar a sepultura do pai, morto há quatro anos e se disse impressionado com as condições do cemitério. “A gente sabe que o cemitério passa por uma limpeza, uma organização maior para o Dia de Finados, mas esse ano parece que ficou um pouco mais abandonado. Tem muito lixo, muitas folhas, galhos pelo chão”, conta.

Já a servidora pública Raíssa de Souza, que esteve no Cemitério da Saudade para visitar os túmulos dos avós, afirma não ter se surpreendido com a situação. De acordo com ela, fora da data comemorativa, o cemitério fica largado a própria sorte. "A sepultura dos meus avós está sempre limpa porque quem faz essa conservação somos nós, né? É a família. Mas no caminho até lá a gente vê muita sujeira. Mas é assim que fica o cemitério no resto do ano mesmo”, afirma. “A limpeza que costumam fazer aqui é para o Dia de Finados, mas parece que esse ano não fizeram”.

O que diz a prefeitura

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da prefeitura de Marabá, que informou que, por meio do Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM), realizou um trabalho de preparação dos cemitérios públicos para este Dia de Finados, que incluiu roço, pintura, reparos e manutenção. No Cemitério da Saudade, este serviço contou com o apoio de 40 detentos que cumprem regime semiaberto, além de 30 agentes de conservação, divididos em três equipes.

“Vale ressaltar que vários jazigos possuem grades e outras divisórias que impedem a limpeza total, cujos familiares começaram a limpar depois da finalização do serviço das equipes, promovendo acúmulo de lixo, restos de folhagens e podas”, diz a prefeitura em nota. Apesar disso, a administração municipal garante que, após as homenagens póstumas, o trabalho de limpeza será retomado na segunda-feira (3), em todos os cemitérios públicos do município, na zona urbana e zona rural.