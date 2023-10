Mundo SENAI recebe público com extensa programação em Marabá

Costurando peças em malha há um ano e meio, Gessilene Holanda é uma das pessoas entre o grande público que participou das atividades do Mundo SENAI, em Marabá, sudeste do Estado. “O trabalho com malha é diferente, é mais simples do que com outros tecidos. Então eu vim para o curso com interesse de me atualizar, aprender a fazer cortes, moldes com outros tipos de panos, que eu não tenho prática. As aulas são muito interessantes, a maior parte é prática, e consegui tirar muitas dúvidas”, afirma.

Assim como Gessilene, centenas de pessoas estiveram nesta quarta-feira (25) na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para a abertura do Mundo SENAI, uma programação nacional e que, só no Pará, acontece em dez município simultaneamente, com transmissão pela internet e em parceria com a TV Liberal. O evento é repleto de informação, oportunidades profissionais e oferecido gratuitamente para a população. Até a próxima sexta-feira (27), o público vai poder participar de palestras, minicursos, orientação de carreira, vagas de emprego online, entre outras atividades.

Em Marabá, o SENAI é bastante procurado pela população. A escola tem capacidade para atender até 1.500 alunos e já tem 1.350 ativos nos cursos que vão de mecânica, eletrotécnica, metalurgia até administração, informática e panificação, por exemplo. “É um evento para aproximar e que as pessoas possam conhecer de perto o que o SENAI tem para oferecer. Temos muito a contribuir com esse desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, especialmente para o jovem que ainda tem dúvida sobre em que área focar a sua vida profissional. Nós temos como ajudar, dentro dessas áreas que são de interesse, sobretudo da indústria”, explica Carliane Primo, diretora do SENAI Marabá.

Além de Marabá, o evento está sendo realizado nas unidades do SENAI em Altamira, Barcarena, Bragança, Belém (unidades CEDAM e Getúlio Vargas), Castanhal, Canaã dos Carajás, Paragominas, Parauapebas e Santarém. Toda a programação também pode ser acompanhada online, por meio da Escola SENAI Digital, no endereço www.pa.senaiead.senai.br na internet.

O Mundo SENAI também é um espaço atraente para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, com a Feira de Talentos Contrate-me, que cadastra gratuitamente candidatos para vagas de emprego. A iniciativa é uma parceria entre o SENAI e a plataforma de empregabilidade Speck, que tem como foco a garantia de que oportunidades na indústria encontrem profissionais qualificados. A Feira de Talentos Contrate-me já encaminhou mais de 10 mil oportunidades de emprego e estágio para candidatos de todo Brasil. Para participar da Feira, basta fazer o cadastro no site: www.mundosenai.com.br/evento.