Mototaxistas protestam contra o transporte oferecido por aplicativos em Marabá

Mototaxistas de Marabá, no sudeste do Estado, se mobilizam desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (2) em uma manifestação de centenas de profissionais da categoria. Eles questionam o amparo legal da atividade de transporte de passageiros oferecida por meio de plataformas digitais, como Uber e 99. Os mototaxistas se concentraram em frente à Câmara Municipal de Marabá, de onde seguiram para a sede da Prefeitura Municipal e aguardam serem recebidos para discutir a questão.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Mototaxistas homologados para atuar no município, Antônio Santos, a lei federal que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativo se refere apenas a veículos de quatro rodas. “Essa é uma problemática que também vem acontecendo em outros lugares do país. Aqui em Marabá, mesmo tendo conhecimento da legislação, o município vem fechando os olhos para atuação desses motoristas de aplicativos”, afirma o sindicalista.

Outros questionamentos da categoria se referem à extensa lista de requisitos que os mototaxistas precisam cumprir para poder atuar nas ruas do município. “Nós pagamos uma taxa para operar, precisamos ter veículos novos, fazemos cursos de capacitação e nada disso é exigido desses motoristas que trabalham por aplicativo”, diz Antônio. “Não nos negamos a passar por todo esse processo porque entendemos que é necessário e dá mais segurança para o passageiro, mas estamos concorrendo com uma classe de profissionais que não seguem nenhum desses critérios”.

Os trabalhadores seguem mobilizados em frente à Prefeitura e aguardam serem recebidos por representantes do Executivo Municipal.