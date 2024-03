Marcando 9,38 metros, nível do Rio Tocantins coloca Marabá em estado de alerta

O boletim mais recente da Defesa Civil de Marabá, divulgado na manhã desta quarta-feira (28), indica que o Rio Tocantins, um dos que banham a cidade, já marca 9,38 metros acima do nível considerado normal de profundidade. O aumento do nível já é esperado nesta época do ano, quando chuvas fortes e prolongadas incidem sobre a região. Com essa marca, a alta do rio coloca o município em estado de alerta, faltando subir apenas mais 0,62 centímetros para atingir os 10 metros, quando o município decreta situação de emergência.

O nível do Rio Tocantins em Marabá também é muito influenciado por chuvas em outros municípios da região, como Imperatriz (MA), cidade que também banhada pelo mesmo rio. Vale destacar a rapidez com que o rio vem subindo nos últimos dias. Para se ter uma ideia, na última sexta-feira (23), o nível ainda marcava 7,54 metros. Já na segunda-feira (26), as águas do Rio Tocantins chegaram 8,71 metros. Um aumento de mais de 1 metro, em apenas três dias, crescimento que superou todas as previsões da Defesa Civil.

Se houver o decreto de situação de emergência, famílias começam a ser remanejadas para abrigos públicos espalhados pela cidade. Como medida preventiva, antes mesmo do início do inverno, a prefeitura de Marabá já vinha cadastrando famílias e mapeando áreas propensas a enchentes. O município estima também tem reservados nove locais para construção dos espaços que devem receber as famílias desabrigadas pela cheia. São áreas consideradas estratégicas.

“Todos os insumos para atendimento aos desabrigados já foram adquiridos. Como a estrutura de abrigos, kits de higiene e alimentação. Todos os pontos considerados críticos já estão mapeados. A Defesa Civil está em alerta para operar ao primeiro sinal de emergência”, afirmou Marcos Andrade, coordenador da Defesa Civil em Marabá.