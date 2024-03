Marabá: trânsito na ponte rodoferroviária sofrerá alteração

Entre 1º e 15 de abril, a ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, em Marabá, sudeste do Estado, terá o trânsito alterado. Esta é a única travessia de veículos entre os núcleos São Félix e Nova Marabá e passará por manutenção no período.

A informação foi divulgada pela Vale, nesta quinta-feira (28). Uma empresa prestadora de serviço da mineradora realizará serviços de manutenção na ponte, durante a noite, das 20 horas às 5 horas. Enquanto o trabalho estiver sendo executado, o bloqueio será interrompido em uma das vias a outra funcionará com sistema “Pare e siga”. A cada 15 minutos, esse fluxo será invertido. No restante do dia, a circulação de veículos funcionará normalmente, em ambos os lados da ponte.

A manutenção tem caráter preventivo. Estão previstos serviços como substituição de peças desgastadas, limpeza e ajustes das juntas de dilatação. A intervenção na parte rodoviária da ponte terá utilização de barreiras físicas, sinalização vertical e sinais para orientação de fluxo de veículos, além de outras medidas de segurança.