Marabá: Rio Tocantins vai receber sinalização temporária durante obras de pontes

Nos próximos dias, o Rio Tocantins deve receber uma sinalização náutica temporária, com boias luminosas e placas que indicarão a área de navegação segura do rio. A instalação das marcações é uma das atividades previstas no projeto de construção das duas novas pontes pela Vale, por meio do Consórcio Ponte sobre o Rio Tocantins (CPRT), em Marabá, sudeste do Estado.

Durante as obras, a movimentação de embarcações na região deve ser uma constante, o que já pôde ser observado com a chegada de duas grandes balsas que ancoraram essa semana à altura do bairro Santa Rosa. Para as demais embarcações, sejam de lazer, de pescadores artesanais ou até de maior porte, um canal navegável estará livre para navegação e a sinalização vai indicar os locais considerados seguros para a passagem dos barcos. As boias verdes e vermelhas demarcam o canal navegável. Já as amarelas, com um ‘x’ no topo sinalizam áreas que devem ser evitadas.

De acordo com o planejamento do CPRT, a implantação dessa sinalização será concluída ainda neste mês de agosto. Só então será iniciada a execução dos apoios dentro do rio, com auxílio de barcaças com guindastes e outras embarcações, para transportar as estruturas das margens ao local de instalação. Atualmente, o Consórcio executa a etapa de implantação das estacas em solo.

O plano de navegabilidade foi elaborado com base nas Normas da Autoridade Marítima (Normam) 11 e 17, que definem regras de sinalização náutica específicas para obras sobre águas, pontes e canais. Todas as ações foram apresentadas à Marinha do Brasil e à comunidade pesqueira da região, a fim de reforçar a segurança das pessoas que transitam pelo rio.

“A sinalização náutica é um dos requisitos mais importantes para a segurança da navegação. É como em uma estrada: a sinalização correta evita acidentes e protege a vida de todos que utilizam a via, de pedestres a motoristas. No rio, as boias, as placas e os avisos servem de apoio para que os navegantes se localizem visualmente, em ambos os sentidos, mesmo em situações de baixa visibilidade”, explica o líder do projeto, Marcello Puzziello.