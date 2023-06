Marabá recebe representantes de 34 municípios para capacitação do TCMPA

De hoje (30) até o próximo dia 1º de junho, Marabá, no sudeste do Estado, recebe representantes de 34 municípios para mais uma etapa do projeto “CAPACITação”, realizado pela Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA). Por meio de palestras e minicursos, prefeitos, secretários e técnicos participantes recebem orientações sobre prestação de contas, aplicação de recursos públicos e ferramentas de controle social aplicadas à diversas áreas.

Para o engenheiro civil Isaías Mateus Medeiros, que saiu do município de Água Azul do Norte para participar do evento, essa é uma oportunidade única. “É a primeira vez que eu participo de uma capacitação promovida pelo TCM. É um curso muito importante para os municípios e vai ajudar muito a todos nós que somos da linha de frente da gestão. São conhecimentos que têm muito a contribuir com o desenvolvimento das políticas públicas na nossa cidade”, avaliou o engenheiro e servidor municipal.

Após a abertura do evento, realizada no plenário da Câmara Municipal de Marabá, um painel discutiu a inclusão de políticas públicas para crianças e adolescentes no orçamento. O prefeito de Marabá, Sebastião Miranda Filho (PSD) frisou alguns desafios na gestão do município. “Marabá é um município enorme e que tem hoje o maior número de assentamentos do Brasil, são mais de 80 assentamentos. Na nossa rede municipal de Educação, há escola até no limite com São Félix do Xingu, então é uma logística muito difícil. Ainda mais quando entendemos o tamanho do público com o qual temos que lidar, que são cerca de 56 mil alunos na rede municipal”, explicou o prefeito.

Para o Lúcio Vale, presidente em exercício do TCMPA, iniciativas como o projeto “CAPACITação” democratizam o acesso dos servidores municipais às orientações do Tribunal de Contas. “Estamos iniciando o ano de 2023 pela região sudeste do Estado, aqui em Marabá. Mas vamos expandir isso para todas as demais regiões. Ao todo, são sete regiões onde o Tribunal estará presente e é uma oportunidade para que os municípios se aproximem do TCMPA. Para que a gente possa orientá-los, capacitá-los, viabilizando uma boa prestação de contas e a correta aplicação dos recursos públicos para melhorar a vida da população”. Depois de Marabá, o segundo município a receber o projeto "CAPACITação" é Breves, no Marajó, de 20 a 22 de junho.