Marabá: Praça Duque de Caxias ganha decoração alusiva ao Outubro Rosa

A campanha Outubro Rosa, dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, ganhou um toque criativo e que vem chamando atenção da população em Marabá, no sudeste do Estado. No último domingo (19), a Prefeitura da cidade instalou uma decoração especial na Praça Duque de Caxias, em frente ao Museu Francisco Coelho.

A iniciativa transformou parte do espaço público em um verdadeiro "corredor rosa", com uma faixa de guarda-chuvas na cor que é símbolo da campanha, suspensos sobre o caminho de veículos e pedestres. A Praça Duque de Caxias é um ponto central e histórico na Marabá Pioneira. Todos os dias, milhares de pessoas passam pelo local e agora podem aproveitar cenário para fotos e, principalmente, para refletir sobre a importância da mamografia e dos exames de rotina. A instalação, além de embelezar a praça, serve como um forte lembrete visual para a população.

“A gente que fica aqui recepcionando as pessoas que vistam o museu observa o quanto elas ficam maravilhadas com essa decoração. Porque é algo que chama atenção, não é? Vários pontos cor-de-rosa bem na frente do museu, todo mundo quer tirar uma foto”, conta Gabriel Souza, agente de portaria do Museu Francisco Coelho.

Durante o passeio pela Praça Duque de Caxias, a professora Bianca Gonçalves se viu obrigada a parar para registrar os guarda-chuvas. “Primeira vez que vejo algo desse tipo e achei muito interessante, bonito mesmo. Porque nós estamos no Outubro Rosa e eu vejo como uma forma de conscientizar as mulheres. É uma lembrança no meio da correria do dia-a-dia de que a gente não pode descuidar da saúde”, analisa.

Símbolo global da prevenção

O movimento Outubro Rosa, mundialmente conhecido pela luta contra o câncer de mama, nasceu nos Estados Unidos no início dos anos 90. Sua origem está ligada à Fundação Susan G. Komen for the Cure, que distribuiu laços cor-de-rosa aos participantes da primeira "Corrida pela Cura", em Nova York, em 1990.

O laço rapidamente se tornou um símbolo de solidariedade e de alerta. A campanha ganhou força com ações de conscientização, sendo o ápice a iluminação de monumentos e edifícios públicos com a cor rosa, um apelo visual poderoso para lembrar a importância da detecção precoce. O objetivo central é encorajar mulheres a manterem a rotina de exames, como a mamografia, essencial para aumentar as chances de cura.