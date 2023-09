Marabá: motociclista é jogado para fora da pista, após discussão no trânsito

A discussão entre o condutor de uma caminhonete e um motociclista em Marabá, sudeste do Estado, ganhou as redes sociais nessa terça-feira (19). O vídeo feito pelo celular por um terceiro condutor, que seguia pela rodovia BR-155, e flagrou o momento em que a caminhonete vermelha, modelo Nissan Frontier, é jogada contra a motocicleta também vermelha modelo Honda Bros. Com a colisão, ambos os veículos foram parar fora da pista.

Uma guarnição da Polícia Militar que passava em patrulhamento pela rodovia parou para oferecer ajuda aos condutores que foram flagrados discutindo e acabaram sendo levados para a delegacia. Já na 21ª Seccional, foi relatado que o desentendimento entre o condutor da caminhonete, identificado como Javé Silva Correa, e o motociclista, que se chama Sidinei Aguiar Portilho, teria começado minutos antes da colisão. Ao efetuar uma manobra na rotatória da Rodovia Transamazônica, a uma distância de aproximadamente dois quilômetros, Sidnei teria quebrado o retrovisor da caminhonete de Javé.

De acordo com ao boletim de ocorrência, os dois começaram a discutir até que Javé percebeu que Sidinei portava uma de fogo na cintura. Ao deixar do local, Javé então relatou ter sido perseguido pelo motociclista e que o jogou para fora da pista como forma de se defender. Sidinei foi identificado como policial penal e, no momento do ocorrido, portava uma pistola Ponto 40, pertencente à Secretaria de Administração Penitenciária. Após a apresentação na delegacia, os envolvidos foram liberados.