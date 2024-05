Marabá: 'Maio Roxo' conscientiza sobre fibromialgia e doenças inflamatórias intestinais

Nessa sexta-feira (24), uma programação com diversas ações de saúde será realizada para lembrar o ‘Maio Roxo’, em Marabá, no sudeste do Estado. A campanha dedica o mês de maio à atenção a pessoas que vivem com doença inflamatória intestinal, espondilite anquilosante, fibromialgia, lúpus e doenças reumáticas.

A abertura do evento está prevista para as 18 horas, no campus VIII da Universidade do Estado do Pará (Uepa), na Avenida Hiléia, sem número. Entre os serviços oferecidos, há atendimentos em clínica médica, cardiologia, dermatologia, nefrologia, radiologia, ginecologia, pediatria, além de vacinação e testes rápidos de glicemia, sífilis, hepatite e HIV.

A ação é uma realização do Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Sul e Sudeste do Pará (Garpa), em parceria com a Uepa e Secretaria Municipal de Saúde de Marabá. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo (94) 98164-9119.