Marabá: Justiça Eleitoral retotaliza votos e Câmara Municipal tem novo vereador

O cenário político na Câmara Municipal de Marabá (CMM) sofreu uma alteração definitiva na manhã desta terça-feira (10). Em ato oficial realizado no Fórum Eleitoral, a Justiça procedeu com a retotalização dos votos do pleito de 2024, culminando na diplomação de Antônio Araújo, o Coronel Araújo (MDB), como vereador.

A mudança é fruto do cancelamento dos sufrágios do partido PSB, determinado após a confirmação de uma sentença em segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). Com a invalidação dos votos da legenda, o vereador Orlando Elias, único eleito pelo partido, deixa o cargo para dar lugar ao novo ocupante.

A solenidade de retotalização foi presidida pela juíza Adriana Divina da Costa Tristão, titular da 23ª Zona Eleitoral. O procedimento seguiu rigorosos protocolos técnicos, com a abertura do sistema, utilizando senha fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); a exclusão oficial dos votos obtidos pelo PSB em 2024; e a geração automática do novo cálculo de quociente eleitoral pelo sistema.

De acordo com a magistrada, a ascensão do Coronel Araújo já era prevista por especialistas, uma vez que ele figurava como o primeiro suplente geral. A juíza reforçou que os demais vereadores da atual Legislatura não foram afetados pela recontagem.

Aos 66 anos, o Coronel da reserva da Polícia Militar e advogado, Antônio Araújo, retorna à CMM para o seu quarto mandato O político possui uma trajetória consolidada no Legislativo marabaense, tendo integrado a legislatura anterior (até 2024).

Apesar de ter sido 9º candidato mais votado no último pleito, com expressivos 2.099 votos, Araújo havia ficado de fora das 21 cadeiras iniciais devido às regras do quociente partidário. Durante o hiato na Câmara em 2025, o parlamentar vinha atuando na coordenação geral da Usina da Paz em Marabá.

Agora, a Câmara Municipal de Marabá será notificada da decisão e o presidente da Casa deverá agendar data e horário para que o novo vereador preste juramento e tome posse do cargo.