Marabá: incêndio de atinge ferro-velho e assusta moradores

Um incêndio de grandes proporções mobilizou homens do Corpo de Bombeiros no início da tarde desta segunda-feira (14), em Marabá, sudeste do Estado. Um rastro de fogo que, segundo relatos, começou na mata às margens da Estrada de Ferro Carajás, que é vizinha à área, rapidamente se alastrou para um ferro-velho localizado de frente para a rodovia BR-222, no bairro Quilômetro Sete, núcleo Nova Marabá. Uma densa e escura coluna de fumaça logo tomou conta do céu da cidade, causando alarme entre os moradores da região e motoristas que trafegavam pelo local.

O local do incidente é tomado por amontoados de sucata e outros materiais descartados. Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, que fica próximo ao Quilômetro Sete e também vizinho à ferrovia, chegaram a temer que o problema fosse nas imediações. O proprietário do ferro-velho não foi localizado para comentar o ocorrido. Em conversa informal com a reportagem, trabalhadores do empreendimento disseram acreditar que o incêndio pode ter começado com alguma queimada de em área de mata próxima, cujo fogo possivelmente ficou fora de controle e se alastrou até o pátio da empresa.

O Corpo de Bombeiros informou que as chamas foram controladas e que homens da corporação seguem trabalhando no rescaldo da área. Não há informações sobre vítimas do incidente. Um inquérito deve ser aberto pela Polícia Civil para apurar as responsabilidades pelo ocorrido.