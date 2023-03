Marabá: famílias receberão socorro de um salário mínimo, anuncia Helder

Cerca de 80 famílias desabrigadas pelas cheias dos rios Tocantins e Itacaiúnas, em Marabá, sudeste do Estado receberam no final da tarde de hoje (22) a visita do governador do Pará, Helder Barbalho. O chefe do Executivo estadual esteve na cidade para conhecer a situação e anunciar uma força tarefa para dar assistência às famílias flageladas.

“Entre desalojados e desabrigados, nós já temos 1.600 famílias. Dessas, mais de 600 famílias já acolhidas nos abrigos montados pela prefeitura, já estamos disponibilizando cestas de alimento, kits de higiene, colchonetes e água para tentar diminuir o sofrimento dessas famílias”, disse Helder. “Além disso, com a unidade móvel do Corpo de Bombeiros aqui em Marabá, estamos fazendo o cadastramento dessas famílias para que possamos assegurar o Programa Recomeçar, em que cada uma dessas famílias estará recebendo um salário mínimo para poder garantir a aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros pertences que possam ter sido perdidos. É um apoio para diminuir o sofrimento dessas famílias”, concluiu.

Uma das mais ansiosas pelo socorro oferecido pelo Governo do Estado era a dona Maria do Rosário do Nascimento, de 67 anos. Ela mora na comunidade conhecida como Del Cobra, no bairro Santa Rosa e foi uma das primeiras a se instalar no local dos abrigos antes mesmo da prefeitura dar início à construção da estrutura que acolhe os flagelados da enchente. “Sí com o que consegui carregar em uma carroça. Meu sofá, sapateira, geladeira, que são maiores, ficaram lá. Quando eu voltar, vai tudo para o lixo”, lamenta a idosa. “Essa ajuda vai vir em bora hora, porque eu não tenho condições de comprar tudo novo”.

Na comitiva do governador, estavam o Comandante-geral do Corpo de Bombeiros e coordenador da Defesa Civil estadual, Jayme Benjó, secretários de governo, além do prefeito Tião Miranda e outras autoridades locais, que acompanharam a visita. “Essa é uma parceria fundamental, porque é a soma dos esforços do Estado e do município para atender a essas pessoas que realmente passam por uma situação muito delicada. O rio encheu muito rápido. Essas são famílias humildes, que moram em áreas baixas, propensas a alagamentos, e precisam do apoio do poder público”, analisou o prefeito Tião Miranda.

Nesta quarta-feira, o Rio Tocantins chegou a marcar 11,48 metros acima do nível considerado normal, aumento de 25 centímetros em 24 horas. Já 12 os abrigos públicos montados pela prefeitura em toda a cidade, que está em situação de emergência desde segunda-feira (20). No local, são disponibilizados banheiros químicos, tanques para lavagem de roupas, estruturas com chuveiros para banho, além do apoio de agentes da Guarda Municipal e Segurança Patrimonial com rondas constantes nos abrigos. 450 cestas básicas foram enviadas pelo Governo do Estado para doação às famílias desabrigadas. “Essa é apenas uma primeira remessa. Conforme a necessidade identificada a partir do cadastramento feito pela Defesa Civil, mais cestas devem ser disponibilizadas”, explicou o Major Felipe Galúcio, comandante do 5º Batalhão Bombeiro Militar.

A Diocese de Marabá também acompanha com atenção a situação das famílias nos abrigos públicos. “Temos feito visitas constantes, prestando a nossa solidariedade e acompanhando essas pessoas para poder ajudar a reivindicar junto às autoridades os meios para que essas pessoas vivam com dignidade. Muitos deles perderam tudo, é uma situação muito triste”, afirmou o Bispo Dom Vital Corbellini.