Marabá: desfile cívico-militar leva multidão à Av. Antonio Maia

Os 201 anos da declaração de Independência do Brasil, foram marcados com um desfile cívico-militar realizado na manhã desta quinta-feira (7), na Avenida Antônio Maia, no núcleo Marabá Pioneira. Por volta das 8 horas, o prefeito Sebastião Miranda Filho, chegou ao palanque em carro oficial do Exército Brasileiro, ato que deu início à marcha. Antes mesmo do início do desfile, já era possível ver a multidão que se aglomerava nas margens da avenida, disputando o melhor lugar para acompanhar a passagem de escolas, projetos e forças de segurança.

O vendedor Leônidas Alves, de 39 anos, foi um dos que chegou cedo e veio com a família para assistir ao desfile. “Trouxe minha esposa e minha filha, chegamos aqui antes das 7 horas. Tudo para ver a passagem da Fundação Casa da Cultura, porque minha filha faz aula de música lá. Mas todo ano eu venho”, explicou. Já a produtora rural Maria Cardoso, de 57 anos, saiu do município de Bom Jesus do Tocantins ainda no dia anterior. “É um dia inteiro de viagem da roça para cá. Eu gosto do desfile todo, mas especialmente das forças armadas. Eu acho muito bonito. Aproveito para tirar muitas fotos. Devo voltar para casa só amanhã”, contou.

A coordenação do evento estimou o público presente em cerca de 15 mil pessoas. A primeira parte do desfile foi feita pelas escolas públicas municipais, serviços de assistência social, projetos de esporte e culturais da cidade, cada um trazendo uma mensagem de conscientização. Em um dos momentos mais emocionantes, os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) passaram pela avenida um apelo para que os rios Itacaiúnas e Tocantins sejam preservados. A professora Eleni Souza, mãe da pequena Heloísa, de apenas 2 anos, disse que faz questão que a menina que síndrome de down, participe de momentos como este. “É muito bom até mesmo para que a sociedade veja eles, inclua eles nesses eventos. Eu acho maravilhoso, porque tudo o que ela puder ver, participar, ajuda muito na questão do estímulo para que ela se desenvolva também”, explicou.

Entre forças de segurança, homens de vários batalhões e grupamentos do Exército Brasileiro marcharam apresentando armas e veículos ao público. As polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros Militar também foram representados no evento. Para o General Veiga, comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, essa é uma oportunidade de despertar a sensação de pertencimento na população. “O nosso papel é contribuir para que o povo marabaense tenha de volta o seu sentimento de patriotismo e que compreenda que a independência a gente conquista todos os dias”. Forças auxiliares, como Guarda Municipal, Segurança Patrimonial e Departamento Municipal de Trânsito foram as últimas a desfilar.