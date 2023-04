Marabá: colégio recebe palestra da Polícia Civil sobre paz nas escolas

Alunos e equipe escolar da Escola de Ensino Fundamento e Médio Geraldo Veloso, no bairro Novo Horizonte, em Marabá, sudeste do Estado, receberam nesta quinta-feira (20) uma equipe das polícias Civil e Militar para uma programação diferente. Os agentes de segurança tiveram uma manhã de bate-papo com os estudantes sobre a importância de um ambiente de paz nas escolas.

“Essa palestra está no contexto da operação escola segura, que ocorre em todo o estado do Pará. A polícia está na rua, estreitando as relações com a direção das escolas e, em Marabá, não foi diferente”, disse o superintendente regional de Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso. “Desde as 7 horas da manhã, equipes das polícias Civil e Militar, estão patrulhando as imediações das escolas e fazendo a recepção de alunos já na chegada. O objetivo não é só evitar um ataque. É, principalmente, criar um maior clima de tranquilidade para pais, alunos e equipes escolares”, detalhou o delegado.

Sobre o cenário geral das unidades de ensino de Marabá, o superintendente ressaltou que a polícia está em alerta, mas que, até o momento, nenhuma suspeita se mostrou uma ameaça concreta que pudesse colocar vidas em risco nas unidades de ensino. “Investigamos todos os casos que chegaram até nós e nenhum deles apontou elementos contundentes que indiquem que algum ataque esteja sendo tramado. Em todos, concluímos que se tratava de fake news ou até de um simples alarde irresponsável, por vezes provocado, inclusive, por alguém entre os próprios alunos”, explicou.

Para Surama Souza, diretora escolar, a presença da polícia na conversa com os alunos serviu para lembrá-los de que todos têm papel fundamental na garantia da segurança, não só dentro da escola. “Foi importante para trazer o senso de que todos temos direitos e deveres, sobretudo quando tratamos da responsabilidade ao espalhar uma fake News”, analisa a diretora. “Nossos alunos são cidadãos em formação e, por isso, informá-los também é uma forma de trazer segurança para os servidores, para os alunos, para os pais. Sem falar que foi um dia diferente na rotina de escola, onde o centro das discussões não foi a possibilidade de ataque, foi a cultura de paz”.

À reportagem, a secretaria municipal de Educação de Marabá informou que neste dia 20 de abril, as escolas funcionaram normalmente e as aulas ocorreram com tranquilidade. Na Câmara, o vereador Fernando Henrique (PSC) apresentou requerimento para que o município analise a viabilidade de instalação de detectores de metais nas escolas da rede municipal.

Já nas escolas da rede privada de ensino, protocolos de segurança vêm sendo reforçados. Nas últimas semanas, vêm sendo comum observar a presença de seguranças de empresas especializadas nas portarias. Além disso, alunos e equipe escolar vêm recebendo treinamentos para saber como agir em situações de emergência.

“Até o presente momento, não há motivos para pânico nas escolas de Marabá. Claro que a gente entende que as notícias assustam, mas a orientação que nós temos a dar é que não se fechem as escolas, que os pais tragam seus filhos sem medo, que essas crianças e adolescentes sigam frequentando as aulas, porque não há de fato nenhum motivo para se prejudicar a rotina escolar”, reforçou o delegado Vinícius Cardoso.