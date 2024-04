Marabá: campanha orienta sobre segurança no rio durante as obras das novas pontes

Equipes envolvidas na construção das duas novas pontes sobre o Rio Tocantins, em Marabá, sudeste do Estado, desenvolvem, em paralelo às obras civis, um trabalho educativo sobre a segurança na navegação. As campanhas buscam atingir, principalmente, as populações dos núcleos Nova Marabá, São Félix e Morada Nova, diretamente influenciados pelas obras. Quem vive nas comunidades do entorno do empreendimento recebe informações sobre o andamento do projeto, a sinalização e regras de navegação durante a execução dos trabalhos.

“Desde a implantação da sinalização náutica nas obras das novas pontes, nós orientamos os moradores do entorno sobre esses cuidados e, neste mês, estamos reforçando a importância dessas medidas na garantia de uma navegação segura para quem utiliza o rio”, afirma Edivaldo Braga, gerente de Territórios da Vale. Para ele, manter o diálogo com a comunidade é importante para garantir o reforço às medidas de segurança.

Neste mês de abril, foram visitadas escolas, unidades de saúde, estabelecimentos comerciais e residências. Uma equipe da Sinergya, empresa contratada pela Vale para realização deste trabalho, explica aos moradores como identificar a passagem segura de embarcações na área em que as obras estão acontecendo. Além do diálogo porta a porta, a campanha educativa inclui orientação a pescadores e barqueiros nos principais pontos de acesso ao rio. Carro-som e vídeo explicativo também são utilizados neste trabalho.

Desde novembro do ano passado, quando foram iniciadas as atividades dentro do rio, são utilizadas boias luminosas e placas para garantir a segurança das pessoas que transitam nas áreas próximas às atividades do projeto. Toda a sinalização implantada obedece a normas estabelecidas pela Marinha do Brasil, que definem regras de sinalização náutica específicas para obras sobre águas, pontes e canais.

As obras das novas pontes preveem a manutenção de um canal navegável no Rio Tocantins em todas as etapas de trabalho embarcado. Boias luminosas verdes e vermelhas indicam a área livre para navegação. Já as boias de cor amarela com um "x" no topo, indicam os locais que devem ser evitados em qualquer situação.

Sobre as pontes

Iniciado em 2022, o projeto prevê a construção de duas novas pontes, situadas a 300 metros da atual ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins. Cada uma terá 2,3 quilômetros de extensão e as obras têm em andamento atividades em solo e dentro do rio. Uma ponte será exclusivamente rodoviária, o que irá desafogar o trânsito em Marabá e reforçar a ligação entre o sudeste do Pará e outros Estados. Já a segunda será ferroviária, contribuindo para o aumento da capacidade de transporte de minério e outras cargas pela Estrada de Ferro Carajás, operada pela Vale. O investimento total previsto é de R$4,1 bilhões. Mais de 1.700 profissionais atuam nas obras atualmente.