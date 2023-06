Marabá cadastra interessados em trabalhar no Festejo Junino

A 36ª edição do Festejo Junino de Marabá, no sudeste do Estado, está chegando e, com ela, uma oportunidade que muitas pessoas aguardam o ano inteiro para poder conseguir levantar um dinheiro extra. O Departamento do Código de Postura do município abre nesta segunda-feira (5) e encerra no próximo dia 20 de junho o cadastramento de pessoas interessadas em ocupar um dos pontos disponibilizados pela prefeitura evento.

Durante os nove dias de evento, que acontece na Orla do Rio Tocantins, uma arena com capacidade para receber cerca de 10 mil pessoas por noite é montada para que o grande público prestigie as apresentações culturais e a competição entre grupos folclóricos. Em anexo, uma praça de alimentação completa é montada com 50 estandes que podem ser utilizados pela população para comercializar comidas, bebidas ou artesanatos, por exemplo.

“É uma forma que nós encontramos de disponibilizar esses pontos de forma ordeira e organizada. São espaços padronizados, com tamanho e estrutura adequados apenas para os dias em que haverá programação do festejo e, depois disso, tudo será desmontado”, ressalta a Coordenadora de Fiscalização, Josceane Pereira. “É claro que a atividade de ambulantes, desde que autorizados, não será coibida, mas a vantagem de ocupar um dos pontos é que a pessoa terá a ligação elétrica que precisa, iluminação e vai poder trabalhar sem problemas com a fiscalização da atividade”.

Para se inscrever, basta que o interessado se dirija à sede do Departamento de Postura com comprovante de residência, documento com foto, CPF e Carteira de Manipulação de Alimentos emitida pela Divisão de Vigilância Sanitária (Divisa) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “Nós esperamos que as pessoas venham ao departamento para a solicitação da licença para trabalharem durante o festejo. Podem ser ambulantes ou não, contanto que tenham a Carteira de Manipulação de Alimentos”, ressalta Josceane.

Segundo a projeção realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, que organiza o evento, só com a área dos estandes onde fica a praça de alimentação, o Festejo Junino movimenta um montante de aproximadamente R$1,5 milhão. A manicure Liduina Rodrigues é uma das que já está com documentação em mãos, pronta para concorrer a um ponto no festejo. No ano passado, ela vendeu tudo o que havia preparado em todos os dias do evento e está com grande expectativa para mais um ano trabalhando. “Nesse período eu faço comidas típicas e aproveito para fazer uma renda extra. Pela quantidade de vendas do ano passado, agora, já estou pensando em investir mais nas comidas e poder aumentar os lucros”.

No ato da entrega dos documentos, o trabalhador receberá o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 22,88 (vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), mais taxas de expediente e protocolo. O valor final gira em torno de R$ 41,00 (quarenta e um reais). O atendimento ao público no Departamento de Postura funciona na Rua Ceará, Quadra 15, Lote 19, no bairro São João, núcleo Cidade Nova, sempre de segunda a quinta-feira, das 8h às 14h.