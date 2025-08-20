Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Marabá chevron right

Maior circo em turnê no Brasil, Circo Celestia chega a Marabá

Trupe convida o público marabaense a uma experiência imersiva e grandiosa, à altura de espetáculos internacionais

O Liberal
fonte

O Circo Celestia já arrebatou públicos em capitais como Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém (Divulgação)

Marabá se prepara para receber a grandiosidade e a magia de um dos maiores espetáculos circenses da atualidade. O Circo Celestia, uma produção que já conquistou plateias em Las Vegas, inicia sua temporada na cidade a partir do dia 22 de agosto, prometendo uma experiência inesquecível para todas as idades.

Sob a direção da renomada família Stevanovich, a mesma por trás do aclamado Grupo Cirque Amar, o Circo Celestia chega com uma megaestrutura. São mais de 200 profissionais, 40 carretas e 800 toneladas de equipamentos erguendo uma imponente lona de 15 mil metros quadrados na Rodovia Transamazônica, na área do Estação Show (antigo Stop Todde). A estrutura é climatizada, com capacidade para receber até 1.900 pessoas por sessão, e conta com uma praça de alimentação e banheiros modernos, garantindo conforto total ao público.

O show é uma montanha-russa de emoções. A plateia é levada a uma jornada de tirar o fôlego, onde a fantasia se encontra com a realidade em números que desafiam a lógica e a gravidade. Trapezistas que voam pelos ares, mágicos que surpreendem, equilibristas que prendem a respiração e palhaços que arrancam gargalhadas são algumas das atrações que compõem o espetáculo.

No entanto, o ponto alto do show é a adrenalina. O público de Marabá terá a chance de ver de perto o freestyle motocross, uma atração exclusiva que eleva a emoção ao máximo. O brasileiro e campeão mundial Jonilson Silva faz da motocicleta uma extensão do seu corpo, realizando manobras impensáveis. Para os amantes da tradição, o espetáculo conta ainda com o clássico Globo da Morte, prometendo o mesmo impacto e emoção.

O Circo Celestia já passou por grandes capitais como Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém. Agora, a cidade de Marabá se junta à lista de lugares que já se renderam ao encanto e à grandiosidade deste espetáculo.

Os ingressos para o Circo Celestia já estão a venda no site circocelestia.com.br.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Circo Celestia

marabá

espetáculo de circo
