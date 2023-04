II Giro Cultural: três dias de programação gratuita em Marabá

Durante três dias, Marabá, no sudeste do Pará, vai vier uma atmosfera carregada de elementos importantes para a cultura popular da cidade e da região, em um verdadeiro resgate das raízes locais promovido pela segunda edição o Giro Cultural. O evento, promovido pela Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM), é alusivo ainda às comemorações pelo aniversário do município, celebrado em 5 de abril, e tem como objetivo mostrar às novas gerações o valor da história da cidade.

“Um povo sem cultura é um povo sem história. Nós estamos fazendo história. Durante o Giro Cultural valorizamos a festa da divindade. Ano passado foi só o Divino, esse ano entrará o Santo Reis. Vamos lançar um livro infantil e um livro e documentário sobre a vida do jornalista Mascarenhas Carvalho. Nós reconhecemos sua história e precisamos homenagear essas pessoas, ainda em vida, que tanto contribuíram com o desenvolvimento da região”, diz a presidente da FCCM, Vanda Américo.

Ainda sobre a programação, que será toda realizada no Museu Municipal Francisco Coelho, no núcleo Marabá Pioneira, a idealizadora do evento afirma que as tradições também terão espaço, adiantando que o giro deste ano traz novidades. “Teremos o Boi Marabazim, deslumbrante junto com todas as lendas amazônicas em uma festa linda para as crianças. Além disso, a grande novidade este ano são os shows na parte da noite, na sexta e no sábado. Nos dois dias, teremos apresentações musicais dos grupos da Fundação, e show do Grupo Fé no Canto, com AQNO, Lariza e Jane, e o grande mestre Nilson Chaves. Serão momentos proporcionados para toda a população prestigiar”, arremata Vanda.

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira (28)

8h30: Apresentação Divino e Santo Reis

19h30: Show com a Banda The Queens (FCCM) e Grupo Fé no Canto (AQNO, Lariza e Jane)

Sábado (29)

8h30: Apresentação do Boi Marabazim e das Lendas Amazônicas

Participação dos cantores: Zé do Boi, Clauber Martins, Jorginho Ropha e Javier di Ma-y-abá

Lançamento do livro infantil: A Boiuna, de Airton Sousa

19h30: Show com o Grupo Cabelo Seco, Grupo Kukradjá e Nilson Chaves

Domingo (30)

8h30: Lançamento do documentário e livro do jornalista Mascarenhas Carvalho