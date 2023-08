Grupo Galpão chega a Marabá com dois espetáculos gratuitos e acessíveis

O público de Marabá, sudeste do Estado, receberá neste mês de agosto duas apresentações teatrais gratuitas. No dia 19 de agosto, sábado, será apresentada a montagem “De Tempo Somos – um sarau do Grupo Galpão”, que celebra o encontro da música com o teatro. No domingo, 20 de agosto, será exibida a peça “Till, a saga de um herói torto”, uma das principais criações da companhia. As encenações contarão com acessibilidade em Libras e serão feitas na Praça do Idoso, localizada na Avenida Transamazônica, no Núcleo Cidade Nova, em frente ao SESC Marabá, às 19h.

A produção é do Grupo Galpão, uma das companhias mais importantes do cenário teatral brasileiro e que comemora 40 anos de atividades. Além de Marabá, a turnê passou também por São Luís (MA) e Belém (PA), e conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e parceria com o SESC.

Serão ofertadas, ainda, três oficinas também gratuitas e voltadas à comunidade. As inscrições acontecerão on-line, pelo site sympla.com.br/grupogalpao. A classificação é de 18 anos. A primeira das oficinas acontece no próximo dia 18. “História do Teatro x História do Galpão” será ministrada por Eduardo Moreira, a partir das 18h30, na Sala de Dança do SESC em Marabá, também na Avenida Transamazônica. A oficina faz um percurso pelos processos desenvolvidos ao longo de 40 anos de encontros do Grupo Galpão com diferentes diretores e artistas, paralelamente à história do teatro e seus mestres. Serão aulas expositivas com exibição de vídeos e trechos de peças lidas ou encenadas pelos atores do grupo.

Já na manhã seguinte, dia 19, Gilma Oliveira ministra a oficina de Produção Cultural, a partir das 8h30, no Auditório do SESC. O objetivo é proporcionar aos participantes a apresentação das etapas de trabalho que envolvem as montagens, a circulação e as turnês dos espetáculos do grupo mineiro. Serão apresentados, a partir da vivência e da prática junto ao Galpão, aspectos da pré-produção, produção executiva e pós-produção, tais como formação de equipes de execução, planejamento, desenvolvimento de orçamentos, planos de trabalho, busca de apoios e parcerias, cronogramas de execução das etapas, check-list, contratos, liberações, roteiros e logística de viagens.

Em seguida, às 14h30, é a vez de Alba Martinez ministrar a oficina Gestão de Projetos Culturais, também no auditório do SESC. O objetivo é introduzir os principais aspectos do processo de elaboração de projetos culturais e utilização de mecanismos de incentivo para sua viabilização, bem como abordar pontos importantes para uma gestão eficiente do projeto junto à equipe interna e parceiros externos do projeto.

“De tempo somos - um sarau do grupo galpão”

“De Tempo Somos – um sarau do Grupo Galpão” celebra o encontro da música com o teatro, que se tornou marca registrada da companhia. Reunindo canções, poesia e festa, o espetáculo apresenta 25 músicas do repertório do grupo – de montagens antigas até trabalhos recentes, incluindo canções de workshops – além de textos sobre a passagem do tempo e o processo de criação artística.

Com direção de Lydia Del Picchia e Simone Ordones, o sarau lança aos atores o desafio de se reinventarem em cena, se aproximando ainda mais do público, a quem são dedicadas algumas das canções.

O sucesso do sarau é tanto que rendeu até um registro fonográfico. Com treze faixas, o álbum “De Tempo Somos” traz a maioria das canções presentes no espetáculo, com direção musical e arranjos de Luiz Rocha. A produção musical ficou a cargo de Chico Neves, responsável por sucessos de artistas como Skank e Arnaldo Antunes.

“Till, a saga de um herói torto”

Um dia, na eternidade, o Demônio aposta com Deus que se tirasse do homem algumas qualidades, ele cairia em perdição. Aceitando o desafio, Deus resolve trazer ao mundo a alma de Till. Vivendo em uma Alemanha miserável, povoada de personagens grotescos e espertalhões, logo de início o protagonista é abandonado em meio ao frio e a fome e descobre que a única maneira de sobreviver naquele lugar é se tornar ainda mais esperto e enganador. Assim começa sua saga cheia de presepadas e velhacarias.

Essa é uma versão repaginada de uma das principais montagens de rua do Grupo Galpão, com texto de Luís Alberto de Abreu e direção de Júlio Maciel. Ressignificando os cenários e os figurinos, a nova leitura da peça busca maior agilidade e versatilidade, especialmente na relação direta com o público.

Serviço

Grupo Galpão em Marabá com os espetáculos “De Tempo Somos”, no dia 19 de agosto, e “Till - a saga de um herói torto”, no dia 20 de agosto, ambos às 19h, com acesso gratuito, na Praça do Idoso. As oficinas ocorrerão no Sesc, com inscrições gratuitas no Sympla. Mais informações pelo site do Grupo Galpão na internet.